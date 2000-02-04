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Криминальная Россия 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 5

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 5
Премьера сезона 4 февраля 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 25
Продолжительность сезона 18 часов 45 минут
О чем 5-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 5 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1996 года в Новокузнецке нашли расчлененные тела детей. Это расследование стало известно как дело о сибирском потрошителе, который зверски расправился с десятком детей. Через некоторое время в Самарской области случилась серия аналогичных убийств, за которые понес наказание Олег Рыльков. Но он никак не был связан с преступлениями в Новокузнецке. В 1998 году в Северной столице было совершено больше сотни преступлений, связанных с кражей культурных ценностей. На расследование у милиции ушли годы. За основу серии взята специальная операция 12-го отдела Уголовного розыска Санкт-Петербурга.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Сибирский потрошитель, часть первая
Сезон 5 Серия 1
4 февраля 2000
Выпуск 2 - Сибирский потрошитель, часть вторая
Сезон 5 Серия 2
11 февраля 2000
Выпуск 3 - Двенадцатый отдел
Сезон 5 Серия 3
18 февраля 2000
Выпуск 4 - Заложники «чёрного золота», часть первая
Сезон 5 Серия 4
25 февраля 2000
Выпуск 5 - Заложники «чёрного золота», часть вторая
Сезон 5 Серия 5
3 марта 2000
Выпуск 6 - Операция «Таджик»
Сезон 5 Серия 6
10 марта 2000
Выпуск 7 - Бешеное золото, часть первая
Сезон 5 Серия 7
17 марта 2000
Выпуск 8 - Бешеное золото, часть вторая
Сезон 5 Серия 8
24 марта 2000
Выпуск 9 - Последний выстрел
Сезон 5 Серия 9
31 марта 2000
Выпуск 10
Сезон 5 Серия 10
7 апреля 2000
Выпуск 11 - ТТ для киллера, часть первая
Сезон 5 Серия 11
24 апреля 2000
Выпуск 12 - ТТ для киллера, часть вторая
Сезон 5 Серия 12
25 апреля 2000
Выпуск 13 - Охотники на маньяков, часть первая
Сезон 5 Серия 13
4 сентября 2000
Выпуск 14 - Охотники на маньяков, часть вторая
Сезон 5 Серия 14
11 сентября 2000
Выпуск 15 - Чума, часть первая
Сезон 5 Серия 15
2 октября 2000
Выпуск 16 - Чума, часть вторая
Сезон 5 Серия 16
9 октября 2000
Выпуск 17 - Месть чемпиона
Сезон 5 Серия 17
16 октября 2000
Выпуск 18 - Братья по крови, часть первая
Сезон 5 Серия 18
23 октября 2000
Выпуск 19 - Братья по крови, часть вторая
Сезон 5 Серия 19
30 октября 2000
Выпуск 20 - Банда неудачников, часть первая
Сезон 5 Серия 20
13 ноября 2000
Выпуск 21 - Банда неудачников, часть вторая
Сезон 5 Серия 21
20 ноября 2000
Выпуск 22 - Дневник оборотня, часть первая
Сезон 5 Серия 22
4 декабря 2000
Выпуск 23 - Дневник оборотня, часть вторая
Сезон 5 Серия 23
5 декабря 2000
Выпуск 8 - Домодедовский упырь, часть вторая
Сезон 6 Серия 8
19 октября 2001
Выпуск 10 - Убийственная страсть, часть вторая
Сезон 6 Серия 10
9 ноября 2001
График выхода всех сериалов
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