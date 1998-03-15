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Криминальная Россия 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 3

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 марта 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 18
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 3 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1995 года в суде Кировской области планировалось слушание. Но одна из подсудимых, Татьяна Козикова, которая находилась под подпиской о невыезде, не пришла в зал суда. Мать женщины сообщила, что дочь пропала несколько дней назад. Через время начали пропадать и другие горожане. Еще одно запутанное дело озадачило московских следователей в 1994 году, когда на улице Зорге нашли тело женщины. Жертвой оказалась подруга знаменитого столичного криминального авторитета Леонида Завадского по кличке Ленчик. Сначала подозрение пало на него, но у мужчины на момент смерти женщины оказалось алиби.

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Список серий 3-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Кооператив «Узник»
Сезон 3 Серия 1
15 марта 1998
Выпуск 3 - Поцелуй Иуды
Сезон 3 Серия 2
22 марта 1998
Выпуск 3 - Неистовый налётчик
Сезон 3 Серия 3
29 марта 1998
Выпуск 4 - Убить по-русски, часть первая
Сезон 3 Серия 4
5 апреля 1998
Выпуск 5 - Убить по-русски, часть вторая
Сезон 3 Серия 5
12 апреля 1998
Выпуск 6 - Марки из Голландии
Сезон 3 Серия 6
19 апреля 1998
Выпуск 7 - Смерть у обочины
Сезон 3 Серия 7
26 апреля 1998
Выпуск 8 - Троих надо убрать
Сезон 3 Серия 8
3 мая 1998
Выпуск 9 - Волки по партии
Сезон 3 Серия 9
10 мая 1998
Выпуск 10 - Охота на двойника
Сезон 3 Серия 10
17 мая 1998
Выпуск 11 - Чёрный героин
Сезон 3 Серия 11
24 мая 1998
Выпуск 12 - Тайна Невского лесопарка
Сезон 3 Серия 12
27 сентября 1998
Выпуск 13 - Гангстеры и филантропы
Сезон 3 Серия 13
4 октября 1998
Выпуск 14 - Великолукские. От рассвета до заката
Сезон 3 Серия 14
11 октября 1998
Выпуск 15 - Убийца по объявлению
Сезон 3 Серия 15
14 октября 1998
Выпуск 16 - Последним не будет
Сезон 3 Серия 16
2 ноября 1998
Выпуск 17 - Брянские волки
Сезон 3 Серия 17
3 ноября 1998
Выпуск 18 - Поддельники
Сезон 3 Серия 18
6 ноября 1998
График выхода всех сериалов
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