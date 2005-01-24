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Криминальная Россия 10 сезон смотреть онлайн

Постер к 10-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 10

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 10
Премьера сезона 24 января 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 10-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 10 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 1998 году в Северной столице случилось разбойное нападение на частную компанию. Бандиты украли выручку из кассы и, покидая помещение, заминировали дверь. Спустя некоторое время подобные налеты стали повторяться в разных районах города. Спустя год, в начале лета 1999 года, в отделение милиции Челябинска пришла дама преклонного возраста с заявлением о пропаже семьи — дочери, зятя и двух внуков. Через время был задержан ее зять Александр Пировских, который совершил чистосердечное признание. Он жестоко расправился с женой и детьми. Оказалось, что это не единственные жертвы мужчины...

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 10-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Последний роман обольстителя, часть первая
Сезон 10 Серия 1
24 января 2005
Выпуск 2 - Последний роман обольстителя, часть вторая
Сезон 10 Серия 2
25 января 2005
Выпуск 3 - Люди исчезают в полдень, часть первая
Сезон 10 Серия 3
11 февраля 2005
Выпуск 4 - Люди исчезают в полдень, часть вторая
Сезон 10 Серия 4
18 февраля 2005
Выпуск 10 - Диагноз — квартира, часть первая
Сезон 10 Серия 5
25 марта 2005
Выпуск 10 - Диагноз — квартира, часть вторая
Сезон 10 Серия 6
25 марта 2005
Выпуск 7 - Тринадцатый дракон, часть первая
Сезон 10 Серия 7
5 апреля 2005
Выпуск 8 - Тринадцатый дракон, часть вторая
Сезон 10 Серия 8
5 апреля 2005
Выпуск 9 - Его звали Никита, часть первая
Сезон 10 Серия 9
19 апреля 2005
Выпуск 10 - Его звали Никита, часть вторая
Сезон 10 Серия 10
19 апреля 2005
Выпуск 11 - Огненный след, часть первая
Сезон 10 Серия 11
28 апреля 2005
Выпуск 12 - Огненный след, часть вторая
Сезон 10 Серия 12
28 апреля 2005
Выпуск 13 - Убийство по объявлению, часть первая
Сезон 10 Серия 13
3 мая 2005
Выпуск 14 - Убийство по объявлению, часть вторая
Сезон 10 Серия 14
3 мая 2005
Выпуск 16 - Последний узел, часть вторая
Сезон 10 Серия 16
23 мая 2005
Выпуск 17 - Волк в овечьей шкуре
Сезон 10 Серия 17
24 июня 2005
Выпуск 18 - Прощай, оружие! [часть первая]
Сезон 10 Серия 18
30 июня 2005
Выпуск 19 - Прощай, оружие! [часть вторая]
Сезон 10 Серия 19
7 июля 2005
Выпуск 20 - Вези меня, извозчик! [часть первая]
Сезон 10 Серия 20
11 июля 2005
Выпуск 21 - Вези меня, извозчик! [часть вторая]
Сезон 10 Серия 21
18 июля 2005
Выпуск 22 - Чёрная маска, часть первая
Сезон 10 Серия 22
25 июля 2005
Выпуск 23 - Чёрная маска, часть вторая
Сезон 10 Серия 23
1 августа 2005
График выхода всех сериалов
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