Телеканал НТВ

НТВ — российский федеральный канал, чья история началась в 1993 году, благодаря поддержке бизнесмена, мечтавшего о независимом от государства телевидение. Проблемы начались в момент запуска: из-за отсутствия частоты для вещания, пришлось использовать эфирное время петербургского Пятого канала.

Первоначально транслировались только две новостные передачи — «Намедни» и «Сегодня», но позже список стал расширяться. Популярность у массового зрителя телеканал получил, когда начал транслировать голливудские фильмы с хорошим дубляжом. Основной контент, который демонстрируют на канале, составляют сериалы связанные с работой полиции и врачей. В его портфолио входят такие проекты, как «Пес», «Глухарь», «Куба», «Морские дьяволы» и многие другие.