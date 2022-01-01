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Телеканал НТВ

О телеканале

НТВ — российский федеральный канал, чья история началась в 1993 году, благодаря поддержке бизнесмена, мечтавшего о независимом от государства телевидение. Проблемы начались в момент запуска: из-за отсутствия частоты для вещания, пришлось использовать эфирное время петербургского Пятого канала.

Первоначально транслировались только две новостные передачи — «Намедни» и «Сегодня», но позже список стал расширяться. Популярность у массового зрителя телеканал получил, когда начал транслировать голливудские фильмы с хорошим дубляжом. Основной контент, который демонстрируют на канале, составляют сериалы связанные с работой полиции и врачей. В его портфолио входят такие проекты, как «Пес», «Глухарь», «Куба», «Морские дьяволы» и многие другие.

Фильмы
Гранит
Гранит
боевик 2021, Россия
0.0
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Все фильмы
Сериалы
Под напряжением
Под напряжением
детектив, драма, триллер 2022, Россия
0.0
Опекун
Опекун
детектив, приключения 2022, Россия
0.0
Степные волки
Степные волки
драма 2022, Россия
0.0
Дайвер
Дайвер
детектив 2022, Россия
0.0
Под защитой
Под защитой
боевик 2022, Россия
0.0
Акула
Акула
криминал, триллер, драма 2022, Россия
0.0
Дельфин 2
Дельфин 2
детектив, приключения 2022, Россия
0.0
Северная звезда
Северная звезда
криминал, детектив 2022, Россия
0.0
Все сериалы
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