Стрим-сервис Premier

Российский сервис, занимающийся поставкой фильмов и сериалов на основе технологии потокового вещания, принадлежит «Газпром-Медиа». Обеспечивает доступ к популярным шоу и эксклюзивным материалам каналов, входящих в компанию. Первоначально назывался ТНТ-Premier, но позже название было изменено.

Платформу запустили 16 августа 2018 года. Во время премьеры показали два новых проекта: сериал «Домашний арест» и комедийное шоу «ХБ». Сервис работает по всему миру, но часть продукции доступна только в России и имеет территориальные ограничения. Существует своя система рекомендаций.

На платформе размещены разные шоу – от детективов до комедий, некоторые из сериалов были сняты специально для нее: расследование гибели туристов «Перевал Дятлова», драма о выживании «Эпидемия», рекомендованная позже Стивеном Кингом, скринлайф комедия «СидЯдома» и многие другие.