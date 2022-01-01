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Стрим-сервис Premier

О стрим-сервисе

Российский сервис, занимающийся поставкой фильмов и сериалов на основе технологии потокового вещания, принадлежит «Газпром-Медиа». Обеспечивает доступ к популярным шоу и эксклюзивным материалам каналов, входящих в компанию. Первоначально назывался ТНТ-Premier, но позже название было изменено.

Платформу запустили 16 августа 2018 года. Во время премьеры показали два новых проекта: сериал «Домашний арест» и комедийное шоу «ХБ». Сервис работает по всему миру, но часть продукции доступна только в России и имеет территориальные ограничения. Существует своя система рекомендаций.

На платформе размещены разные шоу – от детективов до комедий, некоторые из сериалов были сняты специально для нее: расследование гибели туристов «Перевал Дятлова», драма о выживании «Эпидемия», рекомендованная позже Стивеном Кингом, скринлайф комедия «СидЯдома» и многие другие.

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Лекарство для Веры
Лекарство для Веры
драма 2022, Беларусь
0.0
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Эластико: двенадцатый игрок
Эластико: двенадцатый игрок
драма 2022, Россия
0.0
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Слепок
Слепок
драма 2021, Россия
0.0
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Аврора
комедия , Россия
0.0
На льду
драма 2023, Россия
0.0
Без правил
Без правил
криминал, драма 2022, Россия
0.0
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фантастика 2022, Россия
0.0
Бедный олигарх
комедия, драма 2022, Россия
0.0
Мокьюментари
Мокьюментари
комедия 2022, Россия
0.0
ЮЗЗЗ
ЮЗЗЗ
криминал, драма 2022, Россия
0.0
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Абсурд
комедия 2022, Россия
0.0
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