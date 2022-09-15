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Капельник 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Капельник
Киноафиша Сериалы Капельник Сезоны Сезон 1

Капельник 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Капельник»

В 1 сезоне сериала «Капельник» в одной из обычных московских больниц работает молодой врач по имени Иван. Он – первоклассный анестезиолог-реаниматолог, который может как усыпить пациента перед операцией, так и вернуть его в чувства после серьезной травмы. Однако для полноценной и насыщенной жизни в столице его официальной зарплаты хватает отнюдь не всегда. Поэтому все свободное время Ваня тратит на тайных частных клиентов. Как правило, пациенты «капельника» – известные люди из мира шоу-бизнеса или политики. А его задача проста – очистить их от алкоголя и наркотиков, сохранив при этом полную анонимность.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Капельник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 сентября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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