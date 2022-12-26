Меню
Новости о сериале «Капельник»

Новости о сериале «Капельник»
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года Шоу признали лучшим отечественным проектом семь из 22 ведущих критиков России.
26 декабря 2022 16:06
Сериал «Капельник»: сюжет и отзывы
Сериал «Капельник»: сюжет и отзывы Сериал о враче для звезд-наркоманов порадовал зрителей.
22 сентября 2022 14:18
Сегодня на ТНТ стартует сериал Иды Галич «Капельник»
Сегодня на ТНТ стартует сериал Иды Галич «Капельник» Комедийная драма о бывшем наркомане, который ищет возможность искупить свои прошлые грехи.
19 сентября 2022 15:50
