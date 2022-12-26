Меню
Капельник
Новости
Новости о сериале «Капельник»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Капельник»
Вся информация о сериале
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года
Шоу признали лучшим отечественным проектом семь из 22 ведущих критиков России.
Написать
26 декабря 2022 16:06
Сериал «Капельник»: сюжет и отзывы
Сериал о враче для звезд-наркоманов порадовал зрителей.
Написать
22 сентября 2022 14:18
Сегодня на ТНТ стартует сериал Иды Галич «Капельник»
Комедийная драма о бывшем наркомане, который ищет возможность искупить свои прошлые грехи.
Написать
19 сентября 2022 15:50
