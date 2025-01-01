Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Денис Прытков
Денис Прытков
Киноафиша Персоны Денис Прытков

Денис Прытков

Дата рождения
14 февраля 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей

Популярные фильмы

Чужой 9.3
Чужой (2023)
Онегин 7.6
Онегин (2024)
Эксклюзив 0.0
Эксклюзив (2021)

Фильмография Денис Прытков

Жанр
Год
Все 14 Фильмы 6 Сериалы 8 Актер 14
Холод
криминал, драма 2025, Россия
Гостья
Гостья
драма, триллер, фантастика 2025, Россия
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову Yaga na nashu golovu
семейный, фэнтези 2025, Россия
Смотреть трейлер
Кто-то должен умереть Kto-to dolzhen umeret
триллер 2025, Россия
Шеф
Шеф
комедия 2024, Россия
Она такая классная
Она такая классная
комедия, драма 2024, Россия
Слон
Слон SLON
драма 2024, Россия
Онегин 7.6
Онегин Onegin
мелодрама 2024, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Все время на свете
Все время на свете
мелодрама 2024, Россия
Чужой 9.3
Чужой
детектив, драма 2023, Россия
Капельник
Капельник
драма, комедия 2022, Россия
Эксклюзив
Эксклюзив
детектив 2021, Россия
Не в своей тарелке
фантастика, комедия , Россия
Блог
драма , Россия
Новости о Денис Прытков
Любовь Аксенова и Лариса Гузеева сыграют в сериале «Холод»
Любовь Аксенова и Лариса Гузеева сыграют в сериале «Холод»
Юлия Снигирь, Павел Деревянко и Аглая Тарасова сыграют в триллере «Кто-то должен умереть»
Юлия Снигирь, Павел Деревянко и Аглая Тарасова сыграют в триллере «Кто-то должен умереть»
Денис Прытков и Лев Зулькарнаев отправляются в путешествие в трейлере сериала «Она такая классная»
Денис Прытков и Лев Зулькарнаев отправляются в путешествие в трейлере сериала «Она такая классная»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше