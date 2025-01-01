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Капельник
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Капельник, список сезонов
Капельник
18+
Год выпуска
2022
Страна
Россия
Эпизод длится
56 минут
Стрим-сервис
Premier
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Рейтинг сериала
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голосов
7.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Капельник»
Сезон 1
6 эпизодов
15 сентября 2022 - 22 сентября 2022
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