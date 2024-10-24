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Лихие 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Лихие
Киноафиша Сериалы Лихие Сезоны Сезон 1

Lihie 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Лихие»

В 1 сезоне сериала «Лихие» в центре событий оказываются представители дальневосточной ОПГ «Общак». В основе истории лежат реальные воспоминания одного из членов банды – Евгения Демина. Мальчику было около шести лет, когда отец в первый раз отправился с ним на охоту. А еще через семь лет ребенок вместе со своим родителем Павлом совершил первое заказное преступление. На протяжении последующих десяти лет Павел и Евгений являлись штатными киллерами ячейки ОПГ в Хабаровске. Лидеры группировки превратили ее в преступную империю, которая контролировала малый и средний бизнес на 14 процентах российской территории.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 47 голосов
6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лихие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 октября 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 октября 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 октября 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 ноября 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 ноября 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 ноября 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 ноября 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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