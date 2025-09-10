Меню
Сериалы
Лихие
Новости
Новости о сериале «Лихие»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Лихие»
Вся информация о сериале
На Okko и START выходит второй сезон сериала «Лихие»
Также зрителей ждет документальный сериал об ОПГ «Общак».
Написать
10 сентября 2025 13:57
Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах
Новое прочтение «Дракулы», сериал от создателя «Мейр из Исттауна» и спин-офф «Офиса».
Написать
1 сентября 2025 10:21
Новые проекты, сезоны и трейлеры: Okko провел презентацию будущего контента
Проморолик второго сезона «Лихих», два ответвления «Чикатило» и другие новости.
Написать
29 августа 2025 15:35
Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века
В честь выхода в онлайн-кинотеатре START «Путешествия на солнце и обратно» вспоминаем несколько самых ярких вышедших и грядущих многосерийных проектов о том, как страна погружалась в лихие 90-е.
Написать
16 июля 2025 15:00
«Урок» с Юрой Борисовым и другие: 10 наиболее ожидаемых российских сериалов 2025 года
Продолжение «Метода», «Фишера» и «Лихих», переосмысление советской классики и новый сериал с Сашей Петровым.
Написать
24 апреля 2025 10:18
Не мы такие, жизнь такая: 7 новых сериалов о «лихих девяностых»
Самое насыщенное и влиятельное десятилетие в истории страны.
Написать
6 января 2025 10:27
Смотрите запоем «Трассу» и «Лихие»? Вот еще 7 сериалов, основанных на реальных кошмарных преступлениях
Сложно поверить, но подобное и правда происходило на самом деле.
Написать
6 ноября 2024 12:46
Артем Быстров и его сын становятся бандитами в трейлере сериала «Лихие»
Новый проект Юрия Быкова.
Написать
9 октября 2024 13:50
К новому сериалу Юрия Быкова «Лихие» присоединились Филипп Янковский, Аскар Ильясов и другие
Шоу об отце и сыне, ставших самым устрашающим криминальным дуэтом Дальнего Востока.
Написать
8 июня 2023 18:08
Начались съемки сериала Юрия Быкова «Лихие»
Это будет криминальная сага про отца и сына.
Написать
26 мая 2023 16:49
