Лихие
Лихие
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Лихие»
От 2 сезона «Лихих» мурашки бегут по коже, но вы помните первый? Тест на внимательность по самому жесткому сериалу 2025 года
В тексте, к слову, есть подсказка к одному из вопросов.
Написать
23 сентября 2025 14:44
«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии
А ведь главная жесть еще впереди.
1 комментарий
21 сентября 2025 13:17
«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп
Возможно, следующие серии помогут проекту реабилитироваться.
1 комментарий
19 сентября 2025 16:11
«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит
У реального Жени мало общего с экранным образом.
Написать
16 сентября 2025 16:11
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
Делимся спойлерами, стараясь не раскрыть важные сюжетные повороты.
Написать
12 сентября 2025 16:11
«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске
История крупнейшего формирования, которое держало в страхе огромную часть страны.
Написать
6 сентября 2025 17:09
Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение
Криминальная драма — потрясающая, но есть нюансы.
Написать
31 августа 2025 17:38
Лучшая криминальная драма возвращается: Okko раскрыли дату выхода 2 сезона «Лихих», и подробности сюжета на сдачу
Новые серии выйдут только на стримингах — и ставки здесь выше, чем когда-либо
Написать
30 августа 2025 09:25
В продолжении «Лихих» не раскроют подробности судеб всех героев: их зрители найдут не на Okko, а где же тогда?
Создатели объявили о расширении вселенной хабаровских бандитов.
Написать
6 июня 2025 21:02
Не хочется переключать: всего 6 российских сериалов стали хитами в 2024 году — их чаще всего досматривали до конца
Изобилие проектов отвлекает внимание зрителей, но от этих шоу невозможно оторваться.
5 комментариев
27 февраля 2025 15:42
Посмотрел десятки российских сериалов, и составил рейтинг: 5 открытий 2024 года (и немного о провалах)
Если вы не согласны — милости просим в комментарии.
8 комментариев
2 января 2025 19:05
Не можете отойти от «Лихих»? Вот еще 7 российских сериалов про криминал — держат в напряжении до конца
«Слова пацана» здесь не будет, его и так уже все видели.
2 комментария
17 декабря 2024 10:52
Финал «Лихих» смутил людей одной вещью, но второй сезон все же будет: все, что известно о продолжении
Когда ждать, чем закончился первый и что говорят зрители.
Написать
16 декабря 2024 13:17
Джем из «Лихих» переместился в Османскую империю: 5 крутых сериалов с актером Артуром Ивановым
На его счету немало проектов с высоким рейтингом.
Написать
13 декабря 2024 16:11
«Кроются риски»: как «Бригада», «Слово пацана» и «Лихие» влияют на юных зрителей — мнение психолога
Назвать их однозначно «плохими» нельзя, ведь даже истории про криминал могут нести пользу.
Написать
10 декабря 2024 13:17
«Санта-Барбара» в Хабаровске 90-х: объясняем, почему отличные «Лихие» получились такими затянутыми
Главная криминальная драма все больше напоминает «мыло».
2 комментария
29 ноября 2024 16:11
«Кровь рядом»: названа главная причина популярности реалистичных триллеров в стиле «Трассы»
Число поклонников у мрачных сериалов растет.
2 комментария
22 ноября 2024 20:32
«Теперь “Слово пацана” — это сказочка»: в чем «Лихие» оказались круче «Крови на асфальте»
Россияне признают, что смотреть — больно и тяжело, но оторваться невозможно.
Написать
22 ноября 2024 10:52
Не лучшая криминальная драма: Быков назвал сериал, который по всем фронтам превзошел «Слово пацана»
И речь даже не о «Лихих», выходящих на стримингах в ноябре 2024 года.
Написать
18 ноября 2024 15:13
Когда выходят серии «Лихих»: разложили все по полочкам — теперь не пропустите финал
Заключительный эпизод покажут уже в начале декабря.
Написать
13 ноября 2024 07:00
Хватит рыдать — давайте хохотать: 9 жестоких, но очень смешных и жизненных мемов по сериалу «Лихие»
Беспощадная криминальная драма Юрия Быкова умеет удивлять.
Написать
8 ноября 2024 17:38
Малый повзрослел: обзор на 4 серию «Лихих», финал которой разбил сердце фанатам
Обещанная Быковым «лучшая драма» наконец раскрывается во всей красе.
Написать
7 ноября 2024 13:46
Мало общего с сериальным образом: как выглядит реальный Женька Лиховцов из «Лихих» (фото)
Мужчина до сих пор метко стреляет из карабина, но криминала в его жизни больше нет.
Написать
4 ноября 2024 17:09
Сын пошел против отца: киллеры из сериала «Лихие» реально существовали, и их биография ужасает
Главную драму года сняли по мемуарам одного из члена ОПГ «Общак».
Написать
3 ноября 2024 20:32
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
