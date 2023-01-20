Меню
Новости о сериале «Экипаж 314»

Okko выпустил трейлер второго сезона комедийного сериала «Экипаж 314»
Okko выпустил трейлер второго сезона комедийного сериала «Экипаж 314» Продолжение шоу о троице нерадивых полицейских выйдет в начале февраля.
20 января 2023 17:04
Свои не подкачали: подборка российских сериалов
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Начинаем подготовку к длинным зимним вечерам, составляя список сериалов для просмотра. Отечественная «мыльная фабрика» производство не замедляет ни на секунду, и легко упустить что-то интересное. Предлагаем подборку российских сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.
22 ноября 2022 13:02
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Очередная громкая премьера на Okko — криминальная драма в десяти эпизодах о войне питерских наркобаронов и начале технологической революции на рынке запрещенных веществ с Эльдаром Калимулиным, Александром Кузнецовым и Андреем Смирновым — «Химера». Новое шоу погружает в мрачную и тревожную атмосферу начала 2010-х и знакомит с галереей выразительных и неоднозначных героев. По такому случаю составили подборку отличных русских криминальных сериалов 2022 и свежих сезонов любимых шоу в этом жанре, вышедших в последний год. Смотреть сериал «Химера»  можно прямо сейчас.
11 ноября 2022 13:14
