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Экипаж 314 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Экипаж 314
Киноафиша Сериалы Экипаж 314 Сезоны Сезон 2

Экипаж 314 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Экипаж 314»

Во 2 сезоне сериала «Экипаж 314» продолжаются приключения колоритной троицы полицейских из города Бобровска. Близятся летние деньги, Леня, Саныч и Валера надеются хорошенько отдохнуть и позагорать. Но не тут-то было! На их головы снова сваливаются незапланированные неприятности. Ребятам придется спасти юбилей губернатора, вернуться в «проклятую квартиру», сразиться с элитным отрядом полиции из столицы, вернуть учительнице сбежавшего песика и остановить банду охотников за лотерейными билетами. На их пути встанут гениальный хакер, мафиози местного пошива, карлик-убийца и даже сам дьявол.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Экипаж 314» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Квартира 37
Сезон 2 Серия 1
1 февраля 2023
Пес
Сезон 2 Серия 2
1 февраля 2023
Суперотряд
Сезон 2 Серия 3
8 февраля 2023
Обмануть дьявола
Сезон 2 Серия 4
8 февраля 2023
Проза жизни
Сезон 2 Серия 5
15 февраля 2023
Баня
Сезон 2 Серия 6
15 февраля 2023
Билет на тот свет
Сезон 2 Серия 7
22 февраля 2023
Звездопад
Сезон 2 Серия 8
22 февраля 2023
На живца
Сезон 2 Серия 9
1 марта 2023
Гулливер
Сезон 2 Серия 10
1 марта 2023
График выхода всех сериалов
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