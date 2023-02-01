Во 2 сезоне сериала «Экипаж 314» продолжаются приключения колоритной троицы полицейских из города Бобровска. Близятся летние деньги, Леня, Саныч и Валера надеются хорошенько отдохнуть и позагорать. Но не тут-то было! На их головы снова сваливаются незапланированные неприятности. Ребятам придется спасти юбилей губернатора, вернуться в «проклятую квартиру», сразиться с элитным отрядом полиции из столицы, вернуть учительнице сбежавшего песика и остановить банду охотников за лотерейными билетами. На их пути встанут гениальный хакер, мафиози местного пошива, карлик-убийца и даже сам дьявол.