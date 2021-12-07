В 1 сезоне сериала «Экипаж 314» три друга-полицейских Саныч, Валера и Леня работают в патрульно-постовой службе небольшого захолустного российского городка. Все жители здесь знают друг друга, и ничего значительного обычно не происходит. А все возникающие проблемы, как правило, исходят от самих стражей порядка. Они всеми силами стараются нести службу ответственно, однако неустанно влипают в неприятности и нелепые ситуации. Но однажды в городе происходит убийство, расследовать которое направляют майора Юлию Рассказову и капитана Никиту Евланова из столицы. Теперь им придется работать с тремя местными недотепами.