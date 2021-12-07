Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Экипаж 314 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Экипаж 314
Киноафиша Сериалы Экипаж 314 Сезоны Сезон 1

Экипаж 314 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Экипаж 314»

В 1 сезоне сериала «Экипаж 314» три друга-полицейских Саныч, Валера и Леня работают в патрульно-постовой службе небольшого захолустного российского городка. Все жители здесь знают друг друга, и ничего значительного обычно не происходит. А все возникающие проблемы, как правило, исходят от самих стражей порядка. Они всеми силами стараются нести службу ответственно, однако неустанно влипают в неприятности и нелепые ситуации. Но однажды в городе происходит убийство, расследовать которое направляют майора Юлию Рассказову и капитана Никиту Евланова из столицы. Теперь им придется работать с тремя местными недотепами.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Экипаж 314» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Рыбалка
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2021
Следственный эксперимент
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2021
Секретный материал
Сезон 1 Серия 3
14 декабря 2021
Снимается кино
Сезон 1 Серия 4
14 декабря 2021
Инкассаторы
Сезон 1 Серия 5
21 декабря 2021
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 6
21 декабря 2021
Оксения
Сезон 1 Серия 7
28 декабря 2021
Б/умер
Сезон 1 Серия 8
28 декабря 2021
Шапка
Сезон 1 Серия 9
4 января 2022
Новый год
Сезон 1 Серия 10
4 января 2022
График выхода всех сериалов
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше