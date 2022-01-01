Новые сериалы 2022 года онлайн

Номинация

Качественная российская драма о дочерях советского кинорежиссера, с Анной и Надеждой Михалковыми в главных ролях. Героини нового сериала «Номинация» вместе берутся за съемки фильма по сценарию покойного отца, еще не зная, что этот проект перевернет их жизни.

Ночные вызовы

Британская звезда Мартин Фриман, известный по ролям в «Хоббите», «Шерлоке» и «Черной Пантере», на сей раз примеряет образ полицейского с тяжелым нервным расстройством. По сюжету нового мини-сериала детектив Крис Карсон переживает профессиональное выгорание. Он больше не верит в справедливость, но пытается побороть кризис и работает в ночном патруле. Его напарницей оказывается молодая сотрудница полиции Рейчел Харгривс, полная трудолюбия и энтузиазма. Но выясняется, что у нее есть кое-что против самого Карсона.

Саюки: Перезарядка – Зероин

Еще одна премьера этого года – новое аниме по мотивам манги Кадзуи Минэкуры. Древние демоны ёкаи, много веков мирно жившие бок о бок с человечеством, неожиданно начинают нападать на людей. Найти и нейтрализовать первопричину этой войны берется команда во главе с буддийским священником Санзо Гэнджо.

Манюня

Среди лучших новых русских сериалов можно выделить семейную комедию «Манюня», собравшую целое созвездие отечественных знаменитостей. В главных ролях снялись Чулпан Хаматова, Нонна Гришаева и Светлана Иванова. Сериал рассказывает историю дружбы двух советских семейств Шац и Абгарян. Несмотря на разные национальности, их объединяют схожие ценности и общие маленькие радости.

Экипаж 314

Еще одна российская сериальная премьера – комедия о троице нерадивых полицейских. Саныч, Леня и Валера всегда готовы прийти на помощь горожанам. Вот только их методы борьбы с преступностью поражают своей оригинальностью и нелепостью. Звездами сериала стали Алексей Панин, Никита Джигурда и другие именитые отечественные актеры.

Новые сезоны старых сериалов

Засланец из космоса, 2 сезон

Инопланетянин Гэрри вновь появляется на экране, чтобы порадовать зрителей новым сезоном комедийного фантастического сериала «Засланец из космоса». Он опять прилетает на Землю, вот только из-за неудачного приземления теряет память… и влюбляется.

Звездный путь: Дискавери, 4 сезон

Среди фантастических премьер этой зимы продолжение получил также сиквел «Звездного пути». В новом 4 сезоне капитан Бернем в исполнении обаятельной Соникуа Мартин-Грин спешит со своей командой на помощь сотрудникам поврежденной космической станции, а также расследует убийство космического офицера.

Чикатило, 2 сезон

Российский сериал об известнейшем маньяке XX века также получил долгожданное продолжение. Дмитрий Нагиев снова примеряет роль Чикатило. Теперь он пойман, однако психологическая игра в кошки-мышки со следователями только начинается.

Куколка, 2 сезон

В новом сезоне комедийной мелодрамы красотка Джулс в исполнении голливудской звезды Кэт Деннингс возвращается к жизни после расставания с парнем. Ей уже удалось собрать «старую гвардию» подруг, осталось лишь заново построить свое счастье.

Ну, погоди! Каникулы

Новые серии легендарного мультфильма «Ну, погоди!» от студии «Союзмультфильм» продолжают выходить онлайн каждую неделю. Волк больше не пытается съесть Зайца: теперь им руководят более современные цели и амбиции. Вместе герои отдыхают на солнечном курорте и попадают в забавные переделки.

Агеев

Еще одна российская премьера – новый детективный мини-сериал с Андреем Смоляковым и Александрой Урсуляк. Полицейский Антон Агеев – замкнутый и неуживчивый человек, зато самые сложные дела он щелкает как семечки. Однажды он становится свидетелем убийства, в котором каким-то образом замешана его коллега – молодая оперативница Кира.