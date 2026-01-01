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Максим Ковалевский
Maxim Kovalevski
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Персоны
Максим Ковалевский
Максим Ковалевский
Maxim Kovalevski
Дата рождения
19 марта 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Экипаж 314
(2021)
6.7
Мой брат Симпель
(2017)
5.6
Девушка и смерть
(2012)
Фильмография Максима Ковалевского
7.9
Экипаж 314
комедия
2021, Россия
6.7
Мой брат Симпель
Simpel
комедия, драма
2017, Германия
5.1
Вдова
драма, криминал
2014, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Девушка и смерть
Het Meisje en de Dood
драма
2012, Россия / Нидерланды
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Новости о Максиме Ковалевском
Okko выпустил трейлер второго сезона комедийного сериала «Экипаж 314»
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