Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры CBC

Телеканал CBC

О телеканале

CBC — канадский телеканал, вещающий на английском языке. Считается национальным, доступен на всей территории страны. Финансирование производится государством, а доходы от рекламы покрывают лишь небольшую часть расходов. Эфир состоит из всех типов контента: новости, спорт, развлекательные и детские программы, произведенные на территории Канады. Есть аналог на французском языке. В отличие от большинства каналов, вместо рекламных роликов показывают местные новости, повторы важных передач. Трансляции могут увидеть 98% населения Канады, граждане США, сигнал даже можно принять в некоторых частях Арктики.

Самой популярной передачей, снятой каналом, стал ситком «Маленькая мечеть в прерии» о жизни мусульманского комьюнити в заснеженном Саскечеване.

Сериалы
Носильщик
Носильщик
драма 2022, Канада/США
0.0
Довольно сложные дела
Довольно сложные дела
комедия, боевик, криминал 2021, Канада
0.0
Трикстер
Трикстер
драма, триллер 2020, Канада
0.0
Коронер
Коронер
драма, криминал 2019, Канада
7.0
Работающие мамы
Работающие мамы
комедия, семейный 2017, Канада
0.0
Энн
Энн
драма, семейный, исторический 2017, Канада
8.0
Шиттс Крик
Шиттс Крик
комедия 2015, Канада
7.0
Расследования Мердока
Расследования Мердока
драма, криминал, детектив 2008, Канада
8.0
Все сериалы
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши