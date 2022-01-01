Телеканал CBC

CBC — канадский телеканал, вещающий на английском языке. Считается национальным, доступен на всей территории страны. Финансирование производится государством, а доходы от рекламы покрывают лишь небольшую часть расходов. Эфир состоит из всех типов контента: новости, спорт, развлекательные и детские программы, произведенные на территории Канады. Есть аналог на французском языке. В отличие от большинства каналов, вместо рекламных роликов показывают местные новости, повторы важных передач. Трансляции могут увидеть 98% населения Канады, граждане США, сигнал даже можно принять в некоторых частях Арктики.

Самой популярной передачей, снятой каналом, стал ситком «Маленькая мечеть в прерии» о жизни мусульманского комьюнити в заснеженном Саскечеване.