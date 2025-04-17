Меню
Вышли трейлеры новых сезонов «И просто так» и «Покерфейса»
Оба сериала вернутся в мае.
Написать
17 апреля 2025 11:56
Быть собой и не бояться: 5 уроков из 2 сезона сериала «И просто так»
Уроки жизни от Кэрри, Миранды, Шарлотты и всех, кто их окружает.
Написать
24 августа 2023 11:45
Сериал «И просто так» официально продлен на третий сезон
Анонс был сделан в преддверии выхода финальной серии второго сезона, премьера которой состоится уже завтра.
Написать
23 августа 2023 13:52
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»?
Проверим насколько ты готов(а) ко второму сезону шоу «И просто так».
Написать
22 июня 2023 14:00
Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис прокомментировали камео Ким Кэтролл в «И просто так»
По их словам, полноценного возвращения Саманты в будущем ждать не стоит.
Написать
20 июня 2023 15:21
Прощание с Самантой? В чем смысл камео Ким Кэтролл в сериале «И просто так»
По словам коллеги Кэтролл, съемки сцены с участием актрисы проводились в атмосфере закрытости и секретности.
Написать
6 июня 2023 13:38
Сара Джессика Паркер готова двигаться дальше в трейлере второго сезона «И просто так»
В новых эпизодах вернутся два знаковых персонажа.
Написать
2 июня 2023 15:30
Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс во втором сезоне «И просто так»
Ее сцена была отснята еще в марте.
Написать
1 июня 2023 13:08
Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир»
Первый месяц лета богат на яркие премьеры как на больших экранах, так и на стримингах.
Написать
1 июня 2023 12:00
Стало известно, когда выйдут второй сезон «И просто так» и третий сезон «Убийств в одном здании»
Оба сериала стартуют летом.
Написать
18 мая 2023 14:50
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов
Базовые и ультрамодные аксессуары, которые понравятся фанатам «Эмили в Париже», «Секса в большом городе» и «Убивая Еву».
Написать
2 мая 2023 15:00
Эйдан возвращается в жизнь Кэрри Брэдшоу в трейлере второго сезона «И просто так»
Новые серии продолжения «Секса в большом городе» выйдут в июне.
Написать
27 апреля 2023 11:26
Сара Джессика Паркер сообщила об окончании съемок второго сезона «И просто так»
Премьера новых серий продолжения «Секса в большом городе» состоится летом этого года.
Написать
18 апреля 2023 14:06
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
Написать
17 апреля 2023 12:00
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов
Самые провальные попытки вдохнуть новую жизнь в знаменитые проекты.
Написать
16 января 2023 12:00
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год
Рейтинг возглавили «Дом Дракона», «Эйфория» и «И просто так».
Написать
29 декабря 2022 12:47
Началось производство второго сезона сериала «И просто так»
Сара Джессика Паркер и творческая команда поделились снимками с читки сценария.
Написать
22 сентября 2022 13:28
Сериал «И просто так» официально продлен на второй сезон
Как и ожидалось, перезапуск «Секса в большом городе» получит продолжение.
Написать
23 марта 2022 10:47
Автор «Секса в большом городе» раскритиковала «И просто так»
Писательница Кэндес Бушнелл была «поражена многими решениями, принятыми при перезагрузке».
Написать
22 февраля 2022 14:54
Сара Джессика Паркер не хочет появления Ким Кэтролл в «И просто так»
Второй сезон возможен, а воссоединение давних подруг — нет.
Написать
7 февраля 2022 10:09
Сара Джессика Паркер и шоураннер «И просто так» хотят продлить сериал на второй сезон
Они считают, что к съемкам стоит приступить как можно скорее.
Написать
3 февраля 2022 14:18
«И просто так»: HBO Max выпустил трейлер документального фильма о съемках возрождения «Секса в большом городе»
Документальный выпуск выйдет в один день с финалом мини-сериала.
Написать
1 февраля 2022 15:25
Еще один телеперсонаж перенес сердечный приступ на велотренажере Peloton
Компания, разумеется, таким поворотом событий оказалась недовольна.
Написать
25 января 2022 13:21
Лина Данэм хотела бы перезапустить сериал «Девочки», как это случилось с «Сексом в большом городе»
Однако создательница и титульная звезда шоу понимает, что время возрождения еще не пришло.
Написать
20 января 2022 15:41
Криса Нота вырезали из финальной серии «И просто так»
Актера обвинили в сексуальном насилии сразу несколько женщин.
Написать
10 января 2022 17:04
К концу 2021 года число подписчиков HBO Max и HBO оказалось больше, чем ожидалось
Сказались крупные релизы платформ в последнем квартале.
Написать
6 января 2022 17:15
Две женщины обвинили в сексуальном насилии звезду «Секса в большом городе» Криса Нота
Актер все отрицает.
Написать
17 декабря 2021 13:53
Сериал «И просто так» стал хитом онлайн-кинотеатра Amediateka
Только в первые сутки после выхода продолжение «Секса в большом городе» посмотрело более половины пользователей российского стрим-сервиса.
Написать
14 декабря 2021 16:45
Несмотря на критику, дебютная серия «И просто так» стала хитом стрим-сервиса HBO Max
По популярности впереди лишь полнометражные релизы Warner Bros.
Написать
13 декабря 2021 15:17
Компания Peloton выпустила рекламный ролик с персонажем, которого «убили» в первой серии «И просто так»
Осторожно, публикация содержит спойлеры.
Написать
13 декабря 2021 13:47
«Они разрушили всё»: зрители призывают бойкотировать новый «Секс в большом городе» после смерти персонажа
Осторожно, новость содержит спойлеры к первому эпизоду мини-сериала «И просто так».
Написать
10 декабря 2021 10:59
Осторожно, спойлер: важного героя «Секса в большом городе» убили в первой же серии
В жизни Кэрри Брэдшоу произошел шокирующий поворот.
Написать
10 декабря 2021 10:36
Режиссер «Секса в большом городе» объяснил, почему решил перезапустить сериал
Мир изменился, и создателю шоу было любопытно посмотреть, как вместе с ним изменились героини.
Написать
2 декабря 2021 15:25
Возвращение Кэрри и девочек: вышел трейлер возрождения «Секса в большом городе»
История нью-йоркских подруг продолжится в онлайн-кинотеатре Amediateka 10 декабря.
Написать
1 декабря 2021 10:32
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря
Первый месяц зимы оказался богат как на продолжения известных шоу, так и на любопытные новинки. Не время включать «Один дома», когда на малых экранах нас ждут Геральт из Ривии, Кэрри Брэдшоу и Боба Фетт. Благо, что не все сразу и не в одном сериале.
Написать
26 ноября 2021 17:30
HBO Max выпустил тизер-трейлер продолжения «Секса в большом городе»
Он пронизан атмосферой оригинального сериала.
Написать
15 ноября 2021 09:56
