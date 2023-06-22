Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»?

22 июня выходит новый сезон нашумевшего шоу «И просто так». Любимые герои возвращаются на экраны для того, чтобы продолжить разбираться в отношениях, дружить и наслаждаться жизнью в Нью-Йорке. Говорят, что нас ожидают неожиданные появления старых героев, которых мы все очень ждем. На данный момент еще доподлинно не известно, в каком формате они будут представлены, но мы уже в предвкушении. А пока что советуем следить за новостями и рекомендуем пройти наш тест на знание сериала. Освежи свои знания и вспомни ключевые моменты. Удачи!