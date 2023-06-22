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Киноафиша Новости Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»?

Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»?

22 июня 2023 14:00
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»?

Проверим насколько ты готов(а) ко второму сезону шоу «‎И просто так‎»‎. 

22 июня выходит новый сезон нашумевшего шоу «И просто так». Любимые герои возвращаются на экраны для того, чтобы продолжить разбираться в отношениях, дружить и наслаждаться жизнью в Нью-Йорке. Говорят, что нас ожидают неожиданные появления старых героев, которых мы все очень ждем. На данный момент еще доподлинно не известно, в каком формате они будут представлены, но мы уже в предвкушении. А пока что советуем следить за новостями и рекомендуем пройти наш тест на знание сериала. Освежи свои знания и вспомни ключевые моменты. Удачи!

Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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