Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»?
Проверим насколько ты готов(а) ко второму сезону шоу «И просто так».
22 июня выходит новый сезон нашумевшего шоу «И просто так». Любимые герои возвращаются на экраны для того, чтобы продолжить разбираться в отношениях, дружить и наслаждаться жизнью в Нью-Йорке. Говорят, что нас ожидают неожиданные появления старых героев, которых мы все очень ждем. На данный момент еще доподлинно не известно, в каком формате они будут представлены, но мы уже в предвкушении. А пока что советуем следить за новостями и рекомендуем пройти наш тест на знание сериала. Освежи свои знания и вспомни ключевые моменты. Удачи!