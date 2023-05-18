Стало известно, когда выйдут второй сезон «И просто так» и третий сезон «Убийств в одном здании»

На этой неделе прояснились даты выхода двух крупных летних телевизионных новинок про жителей Нью-Йорка — второго сезона «И просто так» и третьей главы «Убийств в одном здании». Как передает Variety, новые эпизоды спин-оффа «Секса в большом городе» начнут выходить с 22 июня на видеосервисе HBO Max, который после ребрендинга вскоре будет называться просто Max.

Что касается популярного комедийного детектива с Селеной Гомес, Стивом Мартином и Мартином Шортом, то релиз шоу о фанатах криминальных подкастов состоится на Hulu 8 августа. В именитый актерский состав продолжения вошли звезда киновселенной Marvel Пол Радд и трехкратная обладательница премии «Оскар» Мэрил Стрип.

В новом сезоне «И просто так», повествующем о нью-йоркских модницах в исполнении Сары Джессики Паркер, Кристин Дэвис и Синтии Никсон, авторы продолжат исследовать тему любви в мегаполисе. Одним из наиболее ярких событий свежего сезона станет возвращение давнего возлюбленного Кэрри (Паркер) — Эйдана Шоу (Джон Корбетт).

Третий сезон «Убийств в одном здании» начнется сразу после развязки предыдущего. Неудачливая троица из многоквартирного дома будет расследовать шокирующую смерть актера Бена Гленроя (Радд), погибшего на их глазах прямо на сцене театра.