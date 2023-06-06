Прощание с Самантой? В чем смысл камео Ким Кэтролл в сериале «И просто так»

Актер Эван Хэндлер поделился новыми сведениями о предстоящем камео Ким Кэтролл в сериале «И просто так», в рамках которого она вернется к роли Саманты после почти двадцатилетнего перерыва. В новом интервью для журнала People Хэндлер заявил, что съемки сцены с участием актрисы проводились в атмосфере секретности и закрытости:

«Я думаю, что появление Саманты — это здорово. Действительно так думаю. Но оно снималось в каком-то гараже без посторонних. Поэтому единственное место, где я могу повстречать ее — это моя гостиная, в которой стоит телевизор».

Он также отметил, что узнал о камео Кэтролл так же, как и все остальные, — из новостей на прошлой неделе.

Судя по всему, сцена с участием Кэтролл снималась без участия основного актерского состава. Вероятно, причиной такого решения послужила давняя вражда между актрисой и другими звездами «Секса в большом городе».

Кэтролл не принимала участия в создании первого сезона «И просто так» и не выражала заинтересованности в возвращении к своей знаменитой роли. Новое камео задумано как одноразовая акция, призванная удовлетворить запросы фанатов, которые были озадачены отсутствием Саманты в сериале. В сюжете шоу пропажа героини объясняется ее ссорой с Кэрри (Сара Джессика Паркер), однако по ходу действия героини общаются друг с другом посредством текстовых сообщений, тем самым создавая возможность для камео Кэтролл во втором сезоне.

Премьера новых серий «И просто так» состоится 22 июня.