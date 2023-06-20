Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис прокомментировали камео Ким Кэтролл в «И просто так»

Сара Джессика Паркер высказалась о камео Ким Кэтролл в сериале «И просто так». В новом интервью для Daily Mail актриса сказала, что возвращение Саманты вызвало в ней чувства радости и ностальгии:

«Мы всерьез задумались о том, как нам стоит работать с персонажами, которые не были частью «И просто так» с самого начала, и как нам стоит приглашать актеров вернуться к своим ролям. Этот процесс был действительно захватывающим, и, конечно, он пробуждал в нас чувство ностальгии. Кроме того, он приносил нам радость».

Вместе с тем Кристин Дэвис в том же интервью отметила, что зрителям не стоит ждать полноценного возвращения Кэтролл в будущем:

«Мы просто подумали, что было бы здорово ненадолго вернуть Саманту, потому фанаты скучают по ней, и она отличный персонаж. Я не знаю, пытаемся ли мы всерьез разрешить ситуацию. Мы просто подумали, что хотим вернуть героиню, которая от нас ушла, по которой скучают люди, по которой скучает Кэрри… Разве не здорово, что сериал получил частичку Саманты? Это то, чего мы хотели. Возможно, многие начали надеяться на что-то большее. Но это не входило в наши намерения. Так что я надеюсь, что люди не будут разочарованы».

Камео Кэтролл было снято без участия остального актерского состава сериала, поэтому бывшие звезды «Секса в большом городе» не взаимодействовали друг с другом во время его записи. Ранее актриса отказалась возвращаться к роли Саманты из-за конфликта с Паркер.