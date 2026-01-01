Оповещения от Киноафиши
И просто так
Места съёмок
Места и даты съемок сериала И просто так
Основные места съемок сериала И просто так
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
США
Нью-Йорк, США
Где снимали известные сцены
Студия
Студия Кауфман Астория — ул. 36-я, д. 3412, Куинс, Нью-Йорк, США
Даты съемок сериала И просто так
9 июля 2021 - 6 декабря 2021
4 октября 2022 - 14 апреля 2023
1 мая 2024 - 28 октября 2024
