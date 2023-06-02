Сара Джессика Паркер готова двигаться дальше в трейлере второго сезона «И просто так»

Стриминговый сервис Max (бывший HBO Max) выпустил полноценный трейлер второго сезона сериала «И просто так». В представленном ролике продолжают освещать похождения нью-йоркских модниц на новых жизненных этапах и показывают возвращение еще одного знакового персонажа.

После скоропостижной смерти Мистера Бига (Крис Нот) любительница гламурных нарядов Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) решает двигаться дальше. Она пытается расширить круг знакомых, что по иронии судьбы приводит ее к возобновлению романтических отношений с давним возлюбленным Эйданом Шоу (Джон Корбетт). В это время ее закадычные подруги Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон) продолжают учиться совмещать родительство и брак с бурлящей жизнью в «Большом яблоке».

Одним из главных сюрпризов второго сезона станет возвращение Ким Кэтролл к роли Саманты Джонс. Из-за испорченных отношений с Паркер актриса наотрез отказалась сниматься в первом сезоне, однако для участия в продолжении ее все-таки удалось уговорить. Несмотря на это, на длительный объем экранного времени рассчитывать не стоит — Кэтролл появится лишь в эпизодической роли в самом финале сезона. Съемки этой сцены заняли всего один день.

Второй сезон «И просто так» стартует на Max 22 июня.