Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снегирь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сара Джессика Паркер готова двигаться дальше в трейлере второго сезона «И просто так»

Сара Джессика Паркер готова двигаться дальше в трейлере второго сезона «И просто так»

2 июня 2023 15:30
Сара Джессика Паркер готова двигаться дальше в трейлере второго сезона «И просто так»

В новых эпизодах вернутся два знаковых персонажа.

Стриминговый сервис Max (бывший HBO Max) выпустил полноценный трейлер второго сезона сериала «И просто так». В представленном ролике продолжают освещать похождения нью-йоркских модниц на новых жизненных этапах и показывают возвращение еще одного знакового персонажа.

После скоропостижной смерти Мистера Бига (Крис Нот) любительница гламурных нарядов Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) решает двигаться дальше. Она пытается расширить круг знакомых, что по иронии судьбы приводит ее к возобновлению романтических отношений с давним возлюбленным Эйданом Шоу (Джон Корбетт). В это время ее закадычные подруги Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон) продолжают учиться совмещать родительство и брак с бурлящей жизнью в «Большом яблоке».

Одним из главных сюрпризов второго сезона станет возвращение Ким Кэтролл к роли Саманты Джонс. Из-за испорченных отношений с Паркер актриса наотрез отказалась сниматься в первом сезоне, однако для участия в продолжении ее все-таки удалось уговорить. Несмотря на это, на длительный объем экранного времени рассчитывать не стоит — Кэтролл появится лишь в эпизодической роли в самом финале сезона. Съемки этой сцены заняли всего один день.

Второй сезон «И просто так» стартует на Max 22 июня.

Фото: Max
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Киногороскоп: какой ты Человек-паук по знаку зодиака Киногороскоп: какой ты Человек-паук по знаку зодиака Читать далее 2 июня 2023
Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории» Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории» Читать далее 2 июня 2023
Продюсеры «Человека-паука» анонсировали игровые фильмы о Майлзе Моралесе и Женщине-пауке Продюсеры «Человека-паука» анонсировали игровые фильмы о Майлзе Моралесе и Женщине-пауке Читать далее 1 июня 2023
Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в новом спин-оффе «Форсажа» Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в новом спин-оффе «Форсажа» Читать далее 2 июня 2023
Анонсирована программа международного кинофестиваля «Пример Интонации» Анонсирована программа международного кинофестиваля «Пример Интонации» Читать далее 1 июня 2023
Телепрограмма на июнь: 7 главных кинопремьер месяца Телепрограмма на июнь: 7 главных кинопремьер месяца Читать далее 2 июня 2023
Захватывает от начала до конца: критики в восторге от «Человека-паука: Паутина вселенных» Захватывает от начала до конца: критики в восторге от «Человека-паука: Паутина вселенных» Читать далее 1 июня 2023
О группе «Руки вверх!» будет снят художественный фильм О группе «Руки вверх!» будет снят художественный фильм Читать далее 2 июня 2023
Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир» Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир» Читать далее 1 июня 2023
От подводных хищников до гигантских кайдзю: 7 главных фильмов про древних монстров От подводных хищников до гигантских кайдзю: 7 главных фильмов про древних монстров Читать далее 2 июня 2023
Related video