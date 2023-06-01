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Киноафиша Новости Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс во втором сезоне «И просто так»

Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс во втором сезоне «И просто так»

1 июня 2023 13:08
Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс во втором сезоне «И просто так»

Ее сцена была отснята еще в марте.

Вселенная «Секса в большом городе» ненадолго станет такой же, как и прежде. Как сообщает Variety, в продолжение сиквела «И просто так» появится Ким Кэтролл. Актриса вернется к образу Саманты Джонс в финале второго сезона, однако это будет всего одна сцена.

Кэтролл наотрез отказалась участвовать в первом сезоне «И просто так» из-за своего давнего конфликта с Сарой Джессикой Паркер, но ее камео не стоит расценивать как акт примирения. Актриса сняла свою сцену еще 22 марта в Нью-Йорке, не взаимодействуя с Паркер, другими звездами и даже шоураннером Майклом Патриком Кингом. В данном фрагменте переехавшая в Лондон Саманта проведет короткий телефонный разговор с Кэрри Брэдшоу. В первом сезоне отсутствие ее персонажа компенсировали SMS-перепиской с Кэрри. В фиале они даже договорились встретиться.

Кэттролл публично объявила, что покончила с ролью Саманты еще в 2017 году. Ей крайне не понравился сценарий третьего полнометражного фильма, который так и не был снят. По ее мнению, тогда создатели очень неуважительно отнеслись к ее героине. Исполнительница согласилась ненадолго вернуться во франшизу лишь после личной просьбы программного директора HBO Кейси Блойса.

Второй сезон «И просто так» стартует 22 июня.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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