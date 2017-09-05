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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 7 Серия 7

Американская история ужасов 2011 7 серия 7 сезон

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Все серии 7 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 7 / Серия 1 5 сентября 2017
Сезон 7 / Серия 2 12 сентября 2017
Сезон 7 / Серия 3 19 сентября 2017
Сезон 7 / Серия 4 26 сентября 2017
Сезон 7 / Серия 5 3 октября 2017
Сезон 7 / Серия 6 10 октября 2017
Сезон 7 / Серия 7 17 октября 2017
Сезон 7 / Серия 8 24 октября 2017
Сезон 7 / Серия 9 31 октября 2017
Сезон 7 / Серия 10 7 ноября 2017
Сезон 7 / Серия 11 14 ноября 2017
О чем серия

В 7 сезоне 7 серии сериала «Американская история ужасов» Элли находится в психиатрической клинике. Беверли знакомится с Бебе Бэббит. Женщина знает о культе, а также намекает Беверли, что Кай использует ее и при случае избавиться от нее так же легко, как от Мэдоу. Журналистка отправляется к Каю и говорит, что нужно продолжать запугивать жителей города. Однако лидер отвечает, что теперь обществу нужна стабильность. Он отстраняет от дел всех женщин в группе, а сам запирается вместе с Харрисоном, Гэри и новыми единомышленниками.

Журналистка знакомит Айви и Уинтер с Бебе Бэббит Женщина рассказывает историю своей любовницы Валери Соланс. Она собрала вокруг себя группу единомышленниц, разделяющих ее идеи об искоренении патриархата путем уничтожения мужчин. После того, как Валери попадает в тюрьму за убийство Энди Уорхола, ее сторонницы начинают свое кровавое дело. Неожиданно всю славу у них отбирает некто, называющий себя Зодиак. Он пишет в газеты письма, где подробно рассказывает об убийствах и выдает себя за их организатора. 

Кай находит у Уинтер рукописи Соланс, знакомится с ними и заявляет, что ему по душе ее взгляды. Женщины убивают Харрисона, расчленяют его труп и сбрасывают в пруд. В репортаже с места убийства Беверли говорит, что в городе снова неспокойно.

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