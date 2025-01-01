Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
30 мая 2005 - 1 августа 2005
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
12 июня 2006 - 14 августа 2006
Сезон 3 / Season 3
11 эпизодов
4 июня 2007 - 13 августа 2007
Сезон 4 / Season 4
15 эпизодов
1 апреля 2008 - 8 июля 2008
Сезон 5 / Season 5
15 эпизодов
29 января 2009 - 14 мая 2009
Сезон 6 / Season 6
15 эпизодов
21 июля 2009 - 13 октября 2009
Сезон 7 / Season 7
15 эпизодов
1 июня 2010 - 10 августа 2010
Сезон 8 / Season 8
15 эпизодов
22 сентября 2010 - 15 декабря 2010
Сезон 9 / Season 9
16 эпизодов
18 июля 2011 - 19 сентября 2011
Сезон 10 / Season 10
20 эпизодов
4 июня 2012 - 10 сентября 2012
Сезон 11 / Season 11
22 эпизода
12 марта 2013 - 25 июля 2013
Сезон 12 / Season 12
20 эпизодов
13 марта 2014 - 24 июля 2014
Сезон 13 / Season 13
16 эпизодов
10 сентября 2014 - 17 декабря 2014
Сезон 14 / Season 14
16 эпизодов
3 марта 2015 - 9 июня 2015
Сезон 15 / Season 15
16 эпизодов
15 января 2016 - 29 апреля 2016
Сезон 16 / Season 16
16 эпизодов
23 сентября 2016 - 2 февраля 2017
Сезон 17 / Season 17
16 эпизодов
29 сентября 2017 - 2 февраля 2018
Сезон 18: Новички против ветеранов / Season 18: Rookies vs. Veterans
16 эпизодов
28 сентября 2018 - 8 февраля 2019
Сезон 19 / Season 19
16 эпизодов
7 января 2021 - 22 апреля 2021
Сезон 20: Молодые стрелки / Season 20: Young Guns
16 эпизодов
31 мая 2021 - 13 сентября 2021
Сезон 21: Битва веков / Season 21: Battle of the Ages
16 эпизодов
29 сентября 2022 - 9 февраля 2023
Сезон 22 / Season 22
16 эпизодов
28 сентября 2023 - 25 января 2024
Сезон 23 / Season 23
16 эпизодов
26 сентября 2024 - 6 февраля 2025
Сезон 24 / Season 24
4 эпизода
25 сентября 2025 - 16 октября 2025