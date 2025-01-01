Меню
Адская кухня, список сезонов

Hell's Kitchen 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX

Рейтинг шоу

7.6
7.2 IMDb
Список сезонов телешоу «Адская кухня»
Адская кухня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 30 мая 2005 - 1 августа 2005
 
Адская кухня - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 12 июня 2006 - 14 августа 2006
 
Адская кухня - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
11 эпизодов 4 июня 2007 - 13 августа 2007
 
Адская кухня - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
15 эпизодов 1 апреля 2008 - 8 июля 2008
 
Адская кухня - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
15 эпизодов 29 января 2009 - 14 мая 2009
 
Адская кухня - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
15 эпизодов 21 июля 2009 - 13 октября 2009
 
Адская кухня - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
15 эпизодов 1 июня 2010 - 10 августа 2010
 
Адская кухня - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
15 эпизодов 22 сентября 2010 - 15 декабря 2010
 
Адская кухня - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
16 эпизодов 18 июля 2011 - 19 сентября 2011
 
Адская кухня - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
20 эпизодов 4 июня 2012 - 10 сентября 2012
 
Адская кухня - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
22 эпизода 12 марта 2013 - 25 июля 2013
 
Адская кухня - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
20 эпизодов 13 марта 2014 - 24 июля 2014
 
Адская кухня - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
16 эпизодов 10 сентября 2014 - 17 декабря 2014
 
Адская кухня - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
16 эпизодов 3 марта 2015 - 9 июня 2015
 
Адская кухня - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
16 эпизодов 15 января 2016 - 29 апреля 2016
 
Адская кухня - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
16 эпизодов 23 сентября 2016 - 2 февраля 2017
 
Адская кухня - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
16 эпизодов 29 сентября 2017 - 2 февраля 2018
 
Адская кухня - Сезон 18: Новички против ветеранов / Season 18: Rookies vs. Veterans Сезон 18: Новички против ветеранов / Season 18: Rookies vs. Veterans
16 эпизодов 28 сентября 2018 - 8 февраля 2019
 
Адская кухня - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
16 эпизодов 7 января 2021 - 22 апреля 2021
 
Адская кухня - Сезон 20: Молодые стрелки / Season 20: Young Guns Сезон 20: Молодые стрелки / Season 20: Young Guns
16 эпизодов 31 мая 2021 - 13 сентября 2021
 
Адская кухня - Сезон 21: Битва веков / Season 21: Battle of the Ages Сезон 21: Битва веков / Season 21: Battle of the Ages
16 эпизодов 29 сентября 2022 - 9 февраля 2023
 
Адская кухня - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
16 эпизодов 28 сентября 2023 - 25 января 2024
 
Адская кухня - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
16 эпизодов 26 сентября 2024 - 6 февраля 2025
 
Адская кухня - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
4 эпизода 25 сентября 2025 - 16 октября 2025
 
