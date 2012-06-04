Адская кухня (2005), 10 сезон

Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 4 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 10 сезоне шоу «Адская кухня» начинающие повара снова пройдут множество испытаний, чтобы доказать: они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы выиграть главный приз, который изменит всю их дальнейшую жизнь. Для этого им нужно произвести впечатление на ведущего Гордона Рамзи, шотландского кулинара и успешного ресторатора. Участники познакомились с су-шефами Скоттом и Энди. Женская «красная» команда победила в первом испытании. Это произошло в первый раз за всю историю проекта. Во время ужина Роису никак не удавалось справиться с анчоусами для салата, а Тэйвон подал гостям недожаренного голубя, вызвав недовольство Рамзи.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
18 поваров соревнуются 18 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 1
4 июня 2012
17 поваров соревнуются 17 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 2
5 июня 2012
16 поваров соревнуются 16 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 3
11 июня 2012
15 поваров соревнуются 15 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 4
12 июня 2012
14 поваров соревнуются 14 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 5
18 июня 2012
13 поваров соревнуются. Часть 1 13 Chefs Compete, Part 1
Сезон 10 Серия 6
19 июня 2012
13 поваров соревнуются. Часть 2 13 Chefs Compete, Part 2
Сезон 10 Серия 7
25 июня 2012
12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 8
26 июня 2012
11 поваров соревнуются. Часть 1 11 Chefs Compete, Part 1
Сезон 10 Серия 9
2 июля 2012
11 поваров соревнуются. Часть 2 11 Chefs Compete, Part 2
Сезон 10 Серия 10
3 июля 2012
10 поваров соревнуются 10 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 11
9 июля 2012
9 поваров соревнуются. Часть 1 9 Chefs Compete, Part 1
Сезон 10 Серия 12
16 июля 2012
9 поваров соревнуются. Часть 2 9 Chefs Compete, Part 2
Сезон 10 Серия 13
17 июля 2012
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 14
23 июля 2012
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 15
24 июля 2012
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 16
13 августа 2012
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 17
20 августа 2012
4 повара соревнуются 4 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 18
27 августа 2012
2 повара соревнуются 2 Chefs Compete
Сезон 10 Серия 19
4 сентября 2012
Объявлен повар-победитель The Winning Chef is Announced
Сезон 10 Серия 20
10 сентября 2012
