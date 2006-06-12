Адская кухня (2005), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Адская кухня
Hell's Kitchen 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 июня 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Адская кухня»

Во 2 сезоне шоу «Адская кухня» Гордон Рамзи вновь испытывает молодых кулинаров. На этот раз для командного испытания участников делят на мужскую и женскую команды. Они должны создать фирменные блюда за 45 минут. В следующем выпуске поварам предстоит нарезать как можно больше стейков по 10 унций за 10 минут. Также обе команды должны приготовить обед для группы детей. Победившая команда получит поездку в парк развлечений, а проигравшим предстоит убирать столовую. Победителю в качестве приза предлагается должность шеф-повара ресторана Terra Rossa в Лас-Вегасе с зарплатой 250 тысяч долларов.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 2 Серия 1
12 июня 2006
11 поваров соревнуются 11 Chefs Compete
Сезон 2 Серия 2
12 июня 2006
9 поваров соревнуются 9 Chefs Compete
Сезон 2 Серия 3
19 июня 2006
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 2 Серия 4
26 июня 2006
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 2 Серия 5
10 июля 2006
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 2 Серия 6
17 июля 2006
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 2 Серия 7
24 июля 2006
4 повара соревнуются 4 Chefs Compete
Сезон 2 Серия 8
31 июля 2006
3 повара соревнуются 3 Chefs Compete
Сезон 2 Серия 9
7 августа 2006
2 повара соревнуются 2 Chefs Compete
Сезон 2 Серия 10
14 августа 2006
