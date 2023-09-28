Адская кухня (2005), 22 сезон

Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Hell's Kitchen
Название Сезон 22
Премьера сезона 28 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 22-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 22 сезоне шоу «Адская кухня» всемирно известный шеф-повар Гордон Рамзи приглашает новых участников, желающих пройти суровые испытания и доказать свое право считаться выдающимся кулинаром современности. В каждом выпуске, начиная с первого, из гонки за суперприз выбывает по одному участнику. Главный приз, согласно обычаям проекта, измеряется в денежном эквиваленте. Кроме того, победитель может заключить контракт с самим Гордоном Рамзи и стать главным шеф-поваром элитного ресторана. Все участники весьма отличаются своими кулинарными способностями и навыками, но в целом их можно поделить на две команды — «новички» и «профессионалы».

7.3
7.2 IMDb

Мечта сбывается The Dream Begins
Сезон 22 Серия 1
28 сентября 2023
Немного ошеломляющий Tad Overwhelming
Сезон 22 Серия 2
5 октября 2023
Жители Адской кухни Citizens of Hell's Kitchen
Сезон 22 Серия 3
12 октября 2023
Дай мне Х! Gimme an H!
Сезон 22 Серия 4
19 октября 2023
Просто принесите эту чертову рыбу! Just Bring the DARN Fish!
Сезон 22 Серия 5
26 октября 2023
Путаница слияния Fusion Confusion
Сезон 22 Серия 6
2 ноября 2023
Все в ваших грилях All Up in Your Grills
Сезон 22 Серия 7
9 ноября 2023
Готовь чтобы жить Cooking for Your Life
Сезон 22 Серия 8
16 ноября 2023
Больше пользы More Bang for Your Buck
Сезон 22 Серия 9
30 ноября 2023
Бесконечные возможности The Pastabilities Are Endless
Сезон 22 Серия 10
7 декабря 2023
Адская борьба за еду A Hellish Food Fight
Сезон 22 Серия 11
14 декабря 2023
Специальная доставка с Адской кухни A Hell's Kitchen Special Delivery
Сезон 22 Серия 12
4 января 2024
#АдскоеПохмелье #HellishHangover
Сезон 22 Серия 13
11 января 2024
Не обманывайтесь Don't Be Fooled
Сезон 22 Серия 14
18 января 2024
А потом их стало двое And Then There Were Two
Сезон 22 Серия 15
25 января 2024
Адская американская мечта One Hell of an American Dream
Сезон 22 Серия 16
25 января 2024
