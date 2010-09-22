Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Адская кухня (2005), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Адская кухня
Киноафиша Сериалы Адская кухня Сезоны Сезон 8
Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 22 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 15
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 8 сезоне шоу «Адская кухня» участники представляют свои фирменные блюда Рамзи. Команда-победитель получает массаж ног, а проигравшая команда убирает обе кухни. Затем участники обеих команд делятся на пары. Для конкурса «Внимание к деталям» каждая пара должна сделать пять роллов с лососем, огурцом, авокадо и четыре кусочка нигири из тунца. Урок для участников провел суши-шеф Масахару Моримото. Затем для обслуживания званого обеда ведущий Гордон Рамзи выбрал Винни и Джиллиан помощниками метрдотеля. А в качестве командного задания участникам предстоит приготовить завтрак для 50 медицинских сотрудников.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
16 поваров соревнуются 16 Chefs Complete
Сезон 8 Серия 1
22 сентября 2010
14 поваров соревнуются 14 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 2
22 сентября 2010
13 поваров соревнуются 13 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 3
29 сентября 2010
12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 4
29 сентября 2010
11 поваров соревнуются 11 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 5
6 октября 2010
10 поваров соревнуются 10 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 6
6 октября 2010
9 поваров соревнуются 9 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 7
13 октября 2010
9 поваров соревнуются 9 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 8
13 октября 2010
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 9
10 ноября 2010
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 10
10 ноября 2010
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 11
17 ноября 2010
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 12
24 ноября 2010
4 повара соревнуются 4 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 13
1 декабря 2010
4 повара соревнуются 4 Chefs Compete
Сезон 8 Серия 14
8 декабря 2010
Объявлен победитель Winner Announced
Сезон 8 Серия 15
15 декабря 2010
График выхода всех сериалов
Почему в СССР женщины так любили платья-комбинации: дело не в красоте – спасали от двух насущных проблем
Клещи ненавидят эти цветы и травы: что срочно посадить на даче до начала жаркого сезона, чтобы паразиты сбежали, сверкая пятками
Бывшая продавщица «Пятерочки» назвала 3 главных «ловушки» супермаркета: попадает каждый второй – тратит гору денег, хоть и не хотел
«Это чудовищная пошлость», а вот тест – ничего: угадайте 5 фильмов СССР по критике худсовета
Шилов ушел на покой, его место занял другой: секретное продолжение «Ментовских войн» — не зря получило 7.1 на КП
Вот и лето пришло (ну, почти) — берите мороженое и попробуйте угадать 5 летних фильмов СССР по одному кадру
Точь-в-точь, как в «Слове пацана»: в «Секторе Газа» с Кологривым-Хоем насчитали целую пачку ляпов – и это за месяцы до премьеры
Финал «Пацанов» обругали последними словами — а Крипке спокоен как удав: еще в первых сезонах предупреждал, чем все кончится
Посмотрела 1-ю серию «След Чикатило»: «Андреасян нашел золотую жилу» – вот кому зайдет детектив с «подвохом»
Москвичи пройдут этот тест на 5/5, а остальные – не факт: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам со столицей
«Дитям — мороженое», а взрослым — тест: 5 кратких описаний, и в каждом зашифрован советский фильм (спорим, не угадаете все?)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше