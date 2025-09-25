Адская кухня (2005), 24 сезон
Hell's Kitchen
16+
Оригинальное название
Season 24
Название
Сезон 24
Премьера сезона
25 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
16
Продолжительность сезона
16 часов 0 минут
Рейтинг шоу
7.3
Оцените
20
голосов
7.2
IMDb
Список серий телешоу Адская кухня
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Делать заявление
Making a State-ment
Сезон 24
Серия 1
25 сентября 2025
Ад на полуракушке
Hell on a Halfshell
Сезон 24
Серия 2
2 октября 2025
Жара приближается к Адской кухне
The Heat is Coming to Hell's Kitchen
Сезон 24
Серия 3
9 октября 2025
Здесь что-то не так
There's Something Fishy Going On
Сезон 24
Серия 4
16 октября 2025
Состояние замешательства
A State of Confusion
Сезон 24
Серия 5
23 октября 2025
Адский цыпленок
Hell's Chicken
Сезон 24
Серия 6
30 октября 2025
Гуакамоле в «Адской кухне»
Guac a mole in Hell's Kitchen
Сезон 24
Серия 7
6 ноября 2025
Готовьте всю жизнь
Cook For Your Life
Сезон 24
Серия 8
13 ноября 2025
В аду нет такой ярости, как презренная Анайя
Hell Hath No Fury Like Anaiya Scorned
Сезон 24
Серия 9
20 ноября 2025
Это стейк?
Is It Steak?
Сезон 24
Серия 10
4 декабря 2025
Благотворительный ужин из ада
Charity Dinner From Hell
Сезон 24
Серия 11
11 декабря 2025
Битва за черные куртки
Battle for Black Jackets
Сезон 24
Серия 12
1 января 2026
Королевы кухни
Queens of the Kitchen
Сезон 24
Серия 13
8 января 2026
Кто здесь главный?
Who's the Boss
Сезон 24
Серия 14
8 января 2026
Адское противостояние
Hell of a Showdown
Сезон 24
Серия 15
15 января 2026
Последним оставшимся штатом является...
The Last State Standing Is...
Сезон 24
Серия 16
22 января 2026
