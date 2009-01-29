Адская кухня (2005), 5 сезон

Hell's Kitchen 16+
Премьера сезона 29 января 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 15
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 5 сезоне шоу «Адская кухня» ведущий шеф-повар Гордон Рамзи никогда не церемонится с подопечными. Порой именно Гордон становится причиной ухода того или иного участника из проекта. Съемки этого сезона проходили в американском ресторане Fornelletto при гостинице The Borgata. На территории заведения снова начались нешуточные страсти, в которых участвовали талантливые и амбициозные кулинары. В погоне за главным призом конкуренция накаляется между двумя командами. Команды сталкиваются с изнурительными испытаниями, пытаясь заслужить одобрение шеф-повара Рамзи. В каждом выпуске один повар уходит.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

16 поваров соревнуются 16 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 1
29 января 2009
15 поваров соревнуются 15 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 2
5 февраля 2009
14 поваров соревнуются 14 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 3
19 февраля 2009
13 поваров соревнуются 13 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 4
26 февраля 2009
12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 5
5 марта 2009
11 поваров соревнуются 11 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 6
12 марта 2009
10 поваров соревнуются 10 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 7
19 марта 2009
9 поваров соревнуются 9 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 8
26 марта 2009
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 9
2 апреля 2009
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 10
9 апреля 2009
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 11
16 апреля 2009
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 12
23 апреля 2009
3 повара соревнуются 3 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 13
30 апреля 2009
2 повара соревнуются 2 Chefs Compete
Сезон 5 Серия 14
7 мая 2009
Объявлен победитель Winner Announced
Сезон 5 Серия 15
14 мая 2009
