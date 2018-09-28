Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Адская кухня (2005), 18 сезон

Постер к 18-му сезону телешоу Адская кухня
Киноафиша Сериалы Адская кухня Сезоны Сезон 18
Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 18: Rookies vs. Veterans
Название Сезон 18: Новички против ветеранов
Премьера сезона 28 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 18-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 18 сезоне шоу «Адская кухня» конкурсантов поприветствовал пианист и композитор, номинированный на премию «Грэмми», Стефан Моччио. Шеф-повар Гордон Рамзи объяснил, что, как и великие музыканты, легендарные повара должны быть универсалами и владеть самыми разными кулинарными стилями. Во время испытания каждой команде предлагается приготовить палтуса семью разными способами для звездного мишленовского шеф-повара Дэвида Лефевра. Во время ужина участники команд конфликтуют между собой, что в конечном итоге приводит к исключению одного из них. Это стало тревожным звоночком для остальных...

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Новички против ветеранов Rookies vs. Veterans
Сезон 18 Серия 1
28 сентября 2018
Нежное прощание A Fond Farewell
Сезон 18 Серия 2
5 октября 2018
Адские всадники Hell's Riders
Сезон 18 Серия 3
12 октября 2018
Ад замерзает Hell Freezes Over
Сезон 18 Серия 4
19 октября 2018
Рыба выходит из воды Fish Out of Water
Сезон 18 Серия 5
2 ноября 2018
Горячая картошка Hot Potato
Сезон 18 Серия 6
9 ноября 2018
Последний повар Last Chef Standing
Сезон 18 Серия 7
16 ноября 2018
Одна адская вечеринка One Hell of a Party
Сезон 18 Серия 8
7 декабря 2018
Что происходит в Вегасе What Happens in Vegas
Сезон 18 Серия 9
14 декабря 2018
Бедный Трев Poor Trev
Сезон 18 Серия 10
4 января 2019
Дьявольские десерты Devilish Desserts
Сезон 18 Серия 11
11 января 2019
Прорваться насквозь Break on Through
Сезон 18 Серия 12
18 января 2019
Эпизод первых An Episode of Firsts
Сезон 18 Серия 13
25 января 2019
Какой у тебя девиз? What's Your Motto?
Сезон 18 Серия 14
1 февраля 2019
Поездка на американских горках A Rollercoaster Ride
Сезон 18 Серия 15
8 февраля 2019
Грандиозный финал The Grand Finale
Сезон 18 Серия 16
8 февраля 2019
График выхода всех сериалов
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше