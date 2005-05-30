Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Адская кухня (2005), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Адская кухня
Киноафиша Сериалы Адская кухня Сезоны Сезон 1
Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 мая 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 1 сезоне шоу «Адская кухня» знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи проводит двенадцать молодых поваров через множество суровых испытаний, чтобы выяснить, кто из них достоин работать в голливудском ресторане мечты «Адская кухня». Чтобы работать в заведении мирового класса в Лос-Анджелесе, участникам предстоит доказать свой высокий уровень и профессионализм. Для испытания командам предстоит установить обеденный стол в соответствии с рекомендациями Рамзи. Команда-победитель получит массаж, а проигравшим придется почистить столовое серебро и накрыть сотню столов в столовой перед обслуживанием.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 1 Серия 1
30 мая 2005
11 поваров соревнуются 11 Chefs Compete
Сезон 1 Серия 2
6 июня 2005
10 поваров соревнуются 10 Chefs Compete
Сезон 1 Серия 3
13 июня 2005
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 1 Серия 4
20 июня 2005
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 1 Серия 5
27 июня 2005
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 1 Серия 6
11 июля 2005
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 1 Серия 7
11 июля 2005
4 повара соревнуются 4 Chefs Compete
Сезон 1 Серия 8
18 июля 2005
3 повара соревнуются 3 Chefs Compete
Сезон 1 Серия 9
25 июля 2005
2 повара соревнуются 2 Chefs Compete
Сезон 1 Серия 10
1 августа 2005
График выхода всех сериалов
Пушистые коврики уходят в прошлое: чем их заменяют в современных ванных в 2026 году — выглядят дороже, а купить их может каждый
Что будет, если повернуть по «стрелке» светофора, а она погаснет — ничего хорошего: с такими секциями лучше не играть в «успею»
Россияне переходят на четырехдевку уже в июне: решение принято
Только выросшие на детективах СССР осилят этот тест: ответьте на 5 вопросов по фильму «Десять негритят»
Финал «Пацанов» обругали последними словами — а Крипке спокоен как удав: еще в первых сезонах предупреждал, чем все кончится
Видела все хиты НТВ – дала шанс этому детективу ТВ-3: «смотрится легко», а в главной роли Фома из «Невского»
«Дитям — мороженое», а взрослым — тест: 5 кратких описаний, и в каждом зашифрован советский фильм (спорим, не угадаете все?)
Посмотрела 1-ю серию «След Чикатило»: «Андреасян нашел золотую жилу» – вот кому зайдет детектив с «подвохом»
Точь-в-точь, как в «Слове пацана»: в «Секторе Газа» с Кологривым-Хоем насчитали целую пачку ляпов – и это за месяцы до премьеры
Шилов ушел на покой, его место занял другой: секретное продолжение «Ментовских войн» — не зря получило 7.1 на КП
Москвичи пройдут этот тест на 5/5, а остальные – не факт: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам со столицей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше