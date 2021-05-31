Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Адская кухня (2005), 20 сезон

Постер к 20-му сезону телешоу Адская кухня
Киноафиша Сериалы Адская кухня Сезоны Сезон 20
Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 20: Young Guns
Название Сезон 20: Молодые стрелки
Премьера сезона 31 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 20-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 20 сезоне шоу «Адская кухня» двери знаменитого ресторана Гордона Рамзи открываются в 300-й раз. С самого начала команды сталкиваются с серьезным испытанием, поскольку они готовят первый ужин легенды бокса Майка Тайсона и гонщика NASCAR Курта Буша. Затем они готовят специальный ужин со стейками, после чего одна команда с трудом справляется с перевариванием своего блюда. Конкуренция выходит на новый уровень, когда участникам предстоит доказать, что они достойны легендарной черной куртки. Некоторые повара быстро добиваются успеха, другие же всеми силами пытаются доказать, что у них есть то, что требуется для настоящего шеф-повара.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Молодые стрелки выходят на охоту Young Guns Come Out Shooting
Сезон 20 Серия 1
31 мая 2021
Темперирование мяса Temping the Meat
Сезон 20 Серия 2
7 июня 2021
Что бы ни случилось! Come Hell or High Water!
Сезон 20 Серия 3
14 июня 2021
Молодые стрелки становятся большими Young Guns Going Big
Сезон 20 Серия 4
21 июня 2021
Перемешивание горшка Stirring the Pot
Сезон 20 Серия 5
28 июня 2021
День рождения Рамзи в аду! A Ramsay Birthday in Hell!
Сезон 20 Серия 6
5 июля 2021
Если ты не выносишь жару... If You Can't Stand the Heat...
Сезон 20 Серия 7
12 июля 2021
Дьявольский вызов A Devilish Challenge
Сезон 20 Серия 8
19 июля 2021
Игровое шоу из ада A Game Show from Hell
Сезон 20 Серия 9
9 августа 2021
Более чем щекотливая ситуация More Than a Sticky Situation
Сезон 20 Серия 10
16 августа 2021
Проведите пальцем вправо Swiping Right
Сезон 20 Серия 11
23 августа 2021
Весь ад вырывается на свободу All Hell Breaks Loose
Сезон 20 Серия 12
30 августа 2021
Социальные сети в аду Social Media in Hell
Сезон 20 Серия 13
6 сентября 2021
В аду нет ярости... Hell Hath No Fury...
Сезон 20 Серия 14
6 сентября 2021
Какого черта What the Hell
Сезон 20 Серия 15
13 сентября 2021
Два молодых стрелка стреляют Two Young Guns Shoot It Out
Сезон 20 Серия 16
13 сентября 2021
График выхода всех сериалов
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше