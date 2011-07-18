Адская кухня (2005), 9 сезон

Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 18 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 9 сезоне шоу «Адская кухня» 18 амбициозных шеф-поваров осмеливаются бросить вызов друг другу и заслужить одобрение шеф-повара Гордона Рамзи. Кулинары должны доказать, что они настоящие профессионалы. Участники сражаются за главный приз – место шеф-повара в нью-йоркском ресторане BLT Steak. В первом командном соревновании шеф-повар Рамзи просит участников приготовить их фирменное блюдо и делит кулинаров на две команды: мужскую и женскую. Команда-победитель получает возможность пообедать с победительницей восьмого сезона Ноной Сивли в Лос-Анджелесе, в то время как проигравшая команда остается на кухне.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

График выхода всех сериалов
18 поваров соревнуются 18 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 1
18 июля 2011
16 поваров соревнуются 16 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 2
19 июля 2011
15 поваров соревнуются 15 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 3
25 июля 2011
14 поваров соревнуются 14 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 4
26 июля 2011
13 поваров соревнуются 13 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 5
1 августа 2011
12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 6
2 августа 2011
11 поваров соревнуются 11 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 7
8 августа 2011
10 поваров соревнуются 10 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 8
9 августа 2011
9 поваров соревнуются 9 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 9
15 августа 2011
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 10
22 августа 2011
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 11
22 августа 2011
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 12
29 августа 2011
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 13
5 сентября 2011
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 14
12 сентября 2011
4 повара соревнуются 4 Chefs Compete
Сезон 9 Серия 15
19 сентября 2011
Объявлен победитель Winner Announced
Сезон 9 Серия 16
19 сентября 2011
