Адская кухня (2005), 15 сезон

Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 15
Название Сезон 15
Премьера сезона 15 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 15-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 15 сезоне шоу «Адская кухня» неизменным ведущим остается Гордон Рамзи, известный британский шеф-повар, который обладает 13 звездами «Мишлен», популярный ресторатор и автор многочисленных поваренных книг. Оказывают помощь Гордону су-шефы Энди ван Уиллиган и Джеймс Эвери. Метрдотелем в ресторане «Адская кухня» является Марино Монферрато. Победитель 10-го сезона Кристина Уилсон временно была су-шефом для красной команды, пока это место не занял Энди ван Виллиган. Аарон Митрано заменил Джеймса Эвери в качестве су-шефа для синей команды. Синяя команда стала лучшей в первом выпуске и отправилась в ночной клуб.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

18 поваров соревнуются 18 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 1
15 января 2016
17 поваров соревнуются 17 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 2
22 января 2016
16 поваров соревнуются 16 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 3
27 января 2016
15 поваров соревнуются 15 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 4
3 февраля 2016
14 поваров соревнуются 14 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 5
10 февраля 2016
12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 6
17 февраля 2016
11 поваров соревнуются 11 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 7
24 февраля 2016
10 поваров соревнуются 10 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 8
2 марта 2016
10 поваров снова соревнуются 10 Chefs Compete Again
Сезон 15 Серия 9
9 марта 2016
9 поваров соревнуются 9 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 10
16 марта 2016
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 11
23 марта 2016
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 12
1 апреля 2016
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 13
8 апреля 2016
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 14
15 апреля 2016
3 повара соревнуются 3 Chefs Compete
Сезон 15 Серия 15
22 апреля 2016
Победитель выбран Winner Chosen
Сезон 15 Серия 16
29 апреля 2016
