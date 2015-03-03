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Адская кухня (2005), 14 сезон

Постер к 14-му сезону телешоу Адская кухня
Киноафиша Сериалы Адская кухня Сезоны Сезон 14
Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 3 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 14-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 14 сезоне шоу «Адская кухня» знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи продолжает оценивать тех, кто хочет стать таким же известным кулинаром, как он сам. Этот сезон отличается тематикой: двадцать участников попали в джунгли, где им предстояло справиться со множеством опасностей. Эта история начинается с того, что Гордон Рамзи ожидает своих подопечных на крыше. Он хочет убедиться, насколько они верны своему делу, и предлагает им совершить прыжок вниз с крыши. Затем выясняется, что двое из 20 участников являются профессиональными каскадерами. Они, разумеется, не стали дальше участвовать в проекте.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
18 поваров соревнуются 18 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 1
3 марта 2015
17 поваров соревнуются 17 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 2
10 марта 2015
16 поваров соревнуются 16 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 3
17 марта 2015
15 поваров соревнуются 15 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 4
24 марта 2015
14 поваров соревнуются 14 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 5
31 марта 2015
13 поваров соревнуются 13 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 6
7 апреля 2015
12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 7
14 апреля 2015
11 поваров соревнуются 11 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 8
21 апреля 2015
9 поваров соревнуются 9 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 9
28 апреля 2015
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 10
5 мая 2015
8 поваров снова соревнуются 8 Chefs Compete Again
Сезон 14 Серия 11
12 мая 2015
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 12
19 мая 2015
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 13
19 мая 2015
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 14
26 мая 2015
4 повара соревнуются 4 Chefs Compete
Сезон 14 Серия 15
2 июня 2015
Финал: Объявлен победитель 14-го сезона Finale: Season 14 Winner is Announced
Сезон 14 Серия 16
9 июня 2015
График выхода всех сериалов
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