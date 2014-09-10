Русский
Адская кухня (2005), 13 сезон

Hell's Kitchen 16+
Название Сезон 13
Премьера сезона 10 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 13-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 13 сезоне шоу «Адская кухня» Гордон Рамзи делит 18 поваров на две команды, мужскую и женскую, и предлагает им создать свои фирменные блюда. Приз победителей включает возможность пообедать с Вольфгангом Паком. Следующее испытание состоит в том, чтобы воссоздать сашими из геодака Гордона Рамзи. Команда, которая приготовит 15 идеальных блюд, может бездельничать на яхте, а проигравшим придется приготовить ужин для всех. В уникальном командном задании повара выполняют задания по рецептам, напечатанным на их куртках. Позже команды работают вместе над созданием фирменных блюд для VIP-гостей.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
18 поваров соревнуются 18 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 1
10 сентября 2014
17 поваров соревнуются 17 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 2
10 сентября 2014
16 поваров соревнуются 16 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 3
17 сентября 2014
15 поваров соревнуются 15 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 4
24 сентября 2014
14 поваров соревнуются 14 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 5
1 октября 2014
13 поваров соревнуются 13 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 6
8 октября 2014
12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 7
15 октября 2014
11 поваров соревнуются. Часть 1 11 Chefs Compete, Part 1
Сезон 13 Серия 8
5 ноября 2014
11 поваров соревнуются. Часть 2 11 Chefs Compete, Part 2
Сезон 13 Серия 9
12 ноября 2014
9 поваров соревнуются 9 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 10
19 ноября 2014
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 11
26 ноября 2014
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 12
3 декабря 2014
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 13
10 декабря 2014
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 14
10 декабря 2014
4 повара соревнуются 4 Chefs Compete
Сезон 13 Серия 15
17 декабря 2014
Победитель выбран Winner Chosen
Сезон 13 Серия 16
17 декабря 2014
