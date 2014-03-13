Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Адская кухня (2005), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Адская кухня
Киноафиша Сериалы Адская кухня Сезоны Сезон 12
Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 13 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 12-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 12 сезоне шоу «Адская кухня» команда из 20 честолюбивых рестораторов пытается произвести впечатление на вспыльчивого ресторатора Гордона Рамзи. В первом испытании Гордон Рамзи делит поваров на две команды: мужскую («Синие») и женскую («Красные»). Он просит их представить свое фирменное блюдо. Команда-победитель будет ужинать с шеф-поваром Рамзи, а проигравшим предстоит убрать кухню. Во время вечернего ужина обе команды допускают ошибки, что вызывает недовольство Гордона Рамзи. Участниками проекта стали Гурав Навин, Николь Ратц, Симон Хаммонд, Майк Ареста, Джейсон Зепалтас, Майкл ДеМарко и другие.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
20 поваров соревнуются 20 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 1
13 марта 2014
19 поваров соревнуются 19 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 2
20 марта 2014
18 поваров соревнуются 18 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 3
27 марта 2014
17 поваров соревнуются 17 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 4
3 апреля 2014
16 поваров соревнуются 16 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 5
10 апреля 2014
15 поваров соревнуются 15 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 6
17 апреля 2014
14 поваров соревнуются 14 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 7
24 апреля 2014
13 поваров соревнуются 13 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 8
1 мая 2014
12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 9
8 мая 2014
11 поваров соревнуются 11 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 10
15 мая 2014
10 поваров соревнуются 10 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 11
22 мая 2014
10 поваров снова соревнуются 10 Chefs Compete Again
Сезон 12 Серия 12
29 мая 2014
9 поваров соревнуются 9 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 13
5 июня 2014
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 14
12 июня 2014
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 15
19 июня 2014
7 поваров снова соревнуются 7 Chefs Compete Again
Сезон 12 Серия 16
26 июня 2014
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 17
3 июля 2014
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 18
10 июля 2014
4 повара соревнуются 4 Chefs Compete
Сезон 12 Серия 19
17 июля 2014
Победитель выбран Winner Chosen
Сезон 12 Серия 20
24 июля 2014
График выхода всех сериалов
В РЖД наконец объяснили: можно ли купить билет на верхнюю полку, но сидеть на нижней
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше