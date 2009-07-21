Адская кухня (2005), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Адская кухня
Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 6
Премьера сезона 21 июля 2009
Количество серий 15
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 6 сезоне шоу «Адская кухня» 16 поваров-любителей представляют свои фирменные блюда шеф-повару Гордону Рамзи. Для выполнения командного испытания обеим командам предложено приготовить обед из трех блюд, которое не должно превышать 700 калорий. Один из поваров использует свои знания в области диетологии, чтобы привести участников своей команды к победе. Команда-победитель получила возможность сыграть в волейбол на пляже с олимпийской спортсменкой Аннет Дэвис, а проигравшим пришлось готовить ужин. Во время ужина один кулинар начал спорить с Рамзи, а другого отправили в отделение неотложной помощи.

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

График выхода всех сериалов
16 поваров соревнуются 16 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 1
21 июля 2009
15 поваров соревнуются 15 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 2
21 июля 2009
14 поваров соревнуются 14 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 3
28 июля 2009
13 поваров соревнуются 13 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 4
4 августа 2009
12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 5
11 августа 2009
11 поваров соревнуются 11 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 6
18 августа 2009
10 поваров соревнуются 10 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 7
25 августа 2009
9 поваров соревнуются 9 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 8
1 сентября 2009
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 9
8 сентября 2009
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 10
22 сентября 2009
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 11
22 сентября 2009
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 12
29 сентября 2009
4 повара соревнуются 4 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 13
6 октября 2009
3 повара соревнуются 3 Chefs Compete
Сезон 6 Серия 14
13 октября 2009
Объявлен победитель Winner Announced
Сезон 6 Серия 15
13 октября 2009
