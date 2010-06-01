Адская кухня (2005), 7 сезон

Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 1 июня 2010
Количество серий 15
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 7 сезоне шоу «Адская кухня» 16 начинающих поваров приготовили свои фирменные блюда. Проигравшим пришлось подать победителям завтрак в постель. Первое задание для команды состояло в том, чтобы приготовить яйца четырьмя способами. Победителям достался вертолетный тур высоко над Лос-Анджелесом. Во время ужина обе команды пытаются общаться по-дружески, но ссора между шеф-поваром и Рамзи может привести к тому, что одна команда потерпит сокрушительный крах. Затем кулинар Рамзи проводит урок командной работы, поскольку поварам предстоит подать обед оркестру Университета Южной Калифорнии.

7.3
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
16 поваров соревнуются 16 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 1
1 июня 2010
15 поваров соревнуются 15 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 2
8 июня 2010
14 поваров соревнуются 14 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 3
15 июня 2010
13 поваров соревнуются 13 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 4
15 июня 2010
12 поваров соревнуются 12 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 5
22 июня 2010
11 поваров соревнуются 11 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 6
22 июня 2010
10 поваров соревнуются 10 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 7
29 июня 2010
9 поваров соревнуются 9 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 8
29 июня 2010
8 поваров соревнуются 8 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 9
6 июля 2010
7 поваров соревнуются 7 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 10
6 июля 2010
6 поваров соревнуются 6 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 11
20 июля 2010
5 поваров соревнуются 5 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 12
20 июля 2010
4 повара соревнуются 4 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 13
27 июля 2010
2 повара соревнуются 2 Chefs Compete
Сезон 7 Серия 14
3 августа 2010
Объявлен победитель Winner Announced
Сезон 7 Серия 15
10 августа 2010
