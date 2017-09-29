Адская кухня (2005), 17 сезон

Hell's Kitchen 16+
Оригинальное название Season 17
Название Сезон 17
Премьера сезона 29 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 17-й сезон телешоу «Адская кухня»

В 17 сезоне шоу «Адская кухня» Гордон Рамзи снова приглашает 16 участников, которые сразятся за право стать шеф-поваром первого в истории ресторана Gordon Ramsay Hell's Kitchen в Caesars Palace в Лас-Вегасе. Участники должны приготовить блюда из барного меню за 40 минут, а су-шефы Кристина и Джеймс «Джокки» помогут Рамзи оценить участников. В командном соревновании участники создали сложное блюдо из морепродуктов. Победители насладились изысканным обедом и посетили футбольный матч с олимпийскими чемпионами, а проигравшим пришлось готовить больше 100 фунтов морепродуктов для обеих команд к обеденному банкету. 

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Адская кухня

Все звезды прибывают All-Stars Arrive
Сезон 17 Серия 1
29 сентября 2017
Поднимая планку Raising the Bar
Сезон 17 Серия 2
6 октября 2017
Башня ужаса Tower of Terror
Сезон 17 Серия 3
13 октября 2017
Просто письмо повару Just Letter Cook
Сезон 17 Серия 4
20 октября 2017
Джош Джош Джош Josh Josh Josh
Сезон 17 Серия 5
3 ноября 2017
Маленький кусочек ада A Little Slice of Hell
Сезон 17 Серия 6
10 ноября 2017
Обрезка жира Trimming Fat
Сезон 17 Серия 7
17 ноября 2017
Добро пожаловать в джунгли Welcome to the Jungle
Сезон 17 Серия 8
1 декабря 2017
Улов дня Catch of the Day
Сезон 17 Серия 9
8 декабря 2017
Это все соус It's All Gravy
Сезон 17 Серия 10
15 декабря 2017
Попытка протестировать макароны Trying to Pasta Test
Сезон 17 Серия 11
5 января 2018
Пять - хит сезона Five is the New Black
Сезон 17 Серия 12
12 января 2018
Звезды разогревают ад Stars Heating Up Hell
Сезон 17 Серия 13
19 января 2018
Семьи попадают в ад Families Come to Hell
Сезон 17 Серия 14
26 января 2018
Финальная тройка Final Three
Сезон 17 Серия 15
2 февраля 2018
Финал всех звезд All-Star Finale
Сезон 17 Серия 16
2 февраля 2018
