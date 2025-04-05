Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дети перемен Отзывы

Отзывы о сериале «Дети перемен»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Екатерина-Анна Добровольские 5 апреля 2025, 21:01
Оценка
Сериал который стоит посмотреть! Люди живущие в 90 многое увидят родного, страшного и больного
5 апреля 2025, 21:01 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:51
в ответ на сообщение Екатерина-Анна Добровольские от 5 апреля 2025, 21:01
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сёрфер
Сёрфер 12 комментариев
Беловежская пуща 21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь 4 комментария
Формула 1
Формула 1 24 комментария
Саван
Саван 3 комментария
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше