Статьи
Статьи о сериале «Дети перемен»
Статьи о сериале «Дети перемен»
Без «Мастера и Маргариты», но с «Пророком»: 5 свежих российских фильмов добились признания в США — в списке есть и военное кино
Пока не «Оскар» с «Золотым глобусом», конечно, но достижение все равно достойное.
Написать
18 мая 2025 13:17
Бандиты вместо «ментов»: мрачную драму о 90-х с ужасным рейтингом на IMDb покажут вместо «Первого отдела»
Кажется, до выхода «Невского» зрителям придется отвыкать от процедуралов.
Написать
3 марта 2025 20:03
Флора станет боссом, а Лева будет ходить: чего ждать от 2 сезона «Детей перемен»
Финал сериала оставил зрителей в замешательстве.
Написать
10 января 2025 08:56
«Невский» и «Мосгаз» на Западе не в моде: 5 российских сериалов 2024 с оценкой 8+ на IMDb
Криминал в США не в фаворе. По крайней мере, на телеэкранах.
Написать
7 декабря 2024 11:50
Хулиганы из «Слова пацана» повзрослели, как и их проблемы: обзор сериала «Дети перемен»
Школа жизни подходит к концу, и до выпускных экзаменов доживут не все.
Написать
21 ноября 2024 20:32
«Слово пацана» встречает «Бригаду»? Смотрим первый отрывок «Детей перемен» с Копейкиным
Отличить шоу от «Крови на асфальте» пока сложновато.
Написать
6 сентября 2024 18:00
