Дети перемен
Новости
Новости о сериале «Дети перемен»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Дети перемен»
Вся информация о сериале
Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века
В честь выхода в онлайн-кинотеатре START «Путешествия на солнце и обратно» вспоминаем несколько самых ярких вышедших и грядущих многосерийных проектов о том, как страна погружалась в лихие 90-е.
Написать
16 июля 2025 15:00
Сериал «Дети перемен» продлен на второй сезон
Дата его выхода пока не объявлена.
Написать
7 февраля 2025 15:29
Не мы такие, жизнь такая: 7 новых сериалов о «лихих девяностых»
Самое насыщенное и влиятельное десятилетие в истории страны.
Написать
6 января 2025 10:27
Слава Копейкин погружается в криминальный мир в трейлере сериала «Дети перемен»
Слоган гласит: «Семейная сага на сломе эпох».
Написать
8 ноября 2024 12:03
«Слово пацана» встречает «Бригаду»? Смотрим первый отрывок «Детей перемен» с Копейкиным
Отличить шоу от «Крови на асфальте» пока сложновато.
Написать
4 сентября 2024 12:50
Слава Копейкин совмещает музыку и криминал в тизере сериала «Дети перемен»
Действие развернется в 1990-х.
Написать
8 августа 2024 14:54
