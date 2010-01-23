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Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край
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Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works

Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край, 2010

2010 / Япония
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 10-ю годовщину большого пожара в городе Фуюки юная волшебница Рин Тосака выполняет магический ритуал и призывает Арчера, великого героя из прошлого, ставшего ее слугой. Вскоре Арчер сражается с Лансером, другим слугой неизвестного мага. Свидетелем битвы становится Эмия Широ, обычный японский школьник. Когда он пытается убежать, Лансер находит его и нападает. Широ случайно вызывает Сэйбер, сильнейшего слугу, которая отгоняет Лансера. Позже священник по имени Котомине Кирей рассказывает Широ о Войне Святого Грааля, в которой сильнейшие маги эпохи сражаются за возможность призвать Грааль и исполнить любое свое желание… 

  • Киноко Насу, создатель вселенной оригинальной видеоигры, описывает центральную тему арки Unlimited Blade Works как «борьбу с самим собой как с идеалом». Эта тема прослеживается в конфликте между идеалистом Широ и циничным Арчером.
  • Саундтрек к фильму был написан композитором Каваи Кэндзи, который также написал музыку для сериала 2006 года. Каваи написал совершенно новый саундтрек, в котором не было музыки из его предыдущей композиции для телесериала, за исключением трека "Emiya", который был включен в новую аранжировку по просьбе продюсеров. 
  • В 2014 году вышел аниме-сериал, более полно охватывающий события этой арки. 

После смерти приемного отца юный Сиро Эмия жил-поживал в одиночестве в огромном поместье. Вырос 16-летний парень добрым, работящим и хозяйственным, потому был окружен заботой и вниманием сразу двух девушек — школьной подруги Сакуры Мато и учительницы Таиги Фудзимуры, формально — опекуна, на деле — скорее старшей сестры. Все рухнуло, когда Сиро узнал, что родной город Фуюки — арена магической битвы за Святой Грааль, которая повторяется раз в несколько поколений. Вот только мир ускоряется, в итоге с последней войны прошло всего 10 лет — и уже пришла пора новой.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 23 января 2010
Возраст 18+
Режиссер
Кэнъити Такэсита
В ролях
Ацуко Танака
Мики Ито
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край 2 постера
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Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край смотреть онлайн

Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край
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