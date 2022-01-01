5 лучших фильмов с Даниилом Страховым

«Бедная Настя», 2003.

Российский сериал из 127 эпизодов, в котором использовались и образы исторических личностей, и целиком вымышленные персонажи. Сюжет разворачивается в 1839 году. Корф, постаревший барон, воспитывает Анну – крепостную сиротку. Он относится к ней, как к родной дочери и лелеет мечту о том, что она покорит театральную сцену, ведь у девочки явный талант. Однажды она встречается с молодым князем Репниным, который моментально влюбляется в красавицу. Но Михаил даже не предполагает, что происхождение Анны покрыто мраком тайны. Что будет с героиней, когда недопустимая для светского общества правда окажется раскрытой?

Телевизионная новелла показывалась в 34 странах и стала для Даниила Страхова одной из наиболее значимых работ в карьере.

«Правосудие волков», 2010.

Драматический фильм, созданный В. Фатьяновым по мотивам произведения Кунина «Мика и Альфред». Действие происходит в Ленинграде. Мика Поляков – беззаботный ученик шестого класса. У него много приятелей, красивая мама, успешный отец-режиссер. Они живут в огромной квартире в центре, и ничего не предвещает беды. Но однажды мальчик оказывается в реанимации, получив по вине старшеклассника сильное сотрясение. Шестиклассник поправляется, но после травмы у него обнаруживается загадочная способность. Теперь он умеет находить спрятанные предметы и убивать людей одним взглядом. У мальчика начинается абсолютно новая жизнь, где странным образом соединяются мистические явления и реальность. Из-за приобретенного дара ему предстоит столкнуться со множеством трудностей.

«Перегон», 2006.

Военные летчики России и США занимаются перегоном истребителей на фронт через Сибирь и Аляску. Советский служащий начинает испытывать чувства к Мэри, летчице из Америки. Отношениям препятствует множество культурных и языковых барьеров, из-за которых пара сталкивается с нелепыми ситуациями.

Неподалеку от аэродрома, где военные развернули свою деятельность, живут эскимосы. Северным аборигенам, существующим как будто в другом мире, не понять проблем этого времени. Вскоре на аэродроме происходит убийство, и из российской столицы прибывает сотрудник особого отдела, чтобы расследовать происшествие…

«Исаев», 2009.

Приключенческий сериал из 16 эпизодов, в котором Страхов исполнил главную роль – Максима Исаева. Чтобы сыграть этого персонажа, Даниилу потребовалось поправиться на 10 кг и усердно заниматься в спортзале.

В основе сериала лежит цикл произведений Ю. Семенова, рассказывающий о разведчике Исаеве. Сюжет разворачивается в 22-х гг. и повествует о первых заданиях Максима. Фильм отличается своей нейтральностью в плане отображения противоположных участников войны: здесь нет нарочитого восхваления или очернения какой-либо из армий-противников.

Главная роль стала знаковой для Даниила Страхова.

«Мы из будущего», 2008.

Четверо молодых ребят зарабатывают нелегальной продажей военных раритетов. Они занимаются раскопками на территориях сражений армии СССР с фашистским войском. Однажды компания находит землянку, в которой обнаруживают скелеты шестерых людей и сохранившиеся документы. Черные следопыты приходят в ужас, увидев на фотографиях свои лица. Испуганные мистическим совпадением, они решают освежиться и прийти в себя, искупавшись в озере неподалеку. Но вынырнув из воды, копатели переносятся в далекий 1942 год и его военные ужасы…